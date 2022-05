Redaksjonens Lørdagshjørne: HD-2D, Triangle Strategy, Turtles

HQ

Våren er endelig over oss, jeg slipper å skrape bilen om morgenen, det er lyst når jeg kjører fra jobben og det er flere fuglearter ute som katten vår har lyst til å bli bedre kjent med. Samtidig byr våren på flere interessante spillslipp, og det finnes ingen unnskyldning for å ikke sitte inne og glo på skjermen.

Foruten å ha lagt noen timer i den nylige anmeldelsen av Nintendo Switch Sports, har det blitt brukt voldsomt mye tid i Triangle Strategy. Jeg har lite til overs for Square Enix om dagen, men HD-2D-spillene treffer et fryktelig svakt punkt i det konservative retrohjertet mitt. Det er noe med denne deilig oppgraderte SNES-grafikken som virkelig fungerer, og jeg tenker at dette er den "eneste" akseptable måten å fornye gamle slagere på (slik som det nye Dragon Quest-spillet). Nå er ikke jeg noen voldsom tilhenger av remakes og den slags, men jeg liker tanken på for eksempel Final Fantasy V i denne stilen.

Octopath Traveler var, for meg, et helt fantastisk spill jeg koste meg utrolig mye med. Triangle Strategy er av samme ull, men likevel fra en helt annen sau. Denne gangen er det langt mer fokus på historie, og kanskje litt mindre på gameplay. Samtidig er det mye mindre Final Fantasy og mer Fire Emblem/Tactics Ogre. Det ble en del timer med strategiske slag og vanskelige valg før jeg nådde slutten. Relativt deprimerende var det, og da ble det så klart en ny gjennomspilling for å se hva som skjer om jeg tar noen andre valg. Foreløpig er jeg ikke gjennom den andre runden, men forhåpentligvis er det noe jeg rekker i løpet av våren.

De siste ukene har vært av den travle sorten for min del. Som en direkte følge av at samtlige band i verden skal turnere samtidig for å ta igjen det tapte, har det blitt noen pilegrimsferder for å få med seg noen musikalske opplevelser. For sånne som meg som er litt over middels glad i progrock, er det bestandig stas å se Motorpsycho live - Norges mest undervurderte band. Det er heller ikke hver dag Tool reiser rundt i Skandinavia, så dette var også brillefine greier å endelig kunne huke av på lista.

På tide med den obligatoriske Turtles-praten. Shredder's Revenge ser så latterlig kult ut, samtidig som at det er åpenbart at menneskene bak virkelig bryr seg om dette prosjektet. Jeg tittet på en bakomvideo for ikke så lenge siden, og ble veldig overveldet av alle detaljene og kjærligheten som er lagt i fundamentet her. De har bladd gjennom alt av gamle leketøy og skrap og gitt det nytt, todimensjonalt liv. Dette er stas, synes jeg!

Den kommende Cowabunga-boksen er naturligvis også i min gate. Jeg blir så glad for å se en samling som virkelig klarer å samle det som finnes av gammelt materiale. Her finnes alt av Turtles som kom til NES, SNES, Game Boy og ymse Sega. Ved første øyekast er det ingenting jeg savner, og det er kult. Her håper jeg at det er rom for tonnevis med raffe bakomgreier og stæsj jeg ikke har sett før. Samtidig gleder jeg meg stort til at tidenes beat 'em up, Turtles in Time, endelig kan spilles online. Hvilke spennende tider vi lever i!

Nå får det være nok om meg og mitt. Hva har du spilt i det siste?