Redaksjonens Lørdagshjørne: Star Wars, Pokémon & Destiny 2

For lenge siden, i den samme galaksen som du befinner deg i nå, kunne man høre tusenvis av svette nerder utkledd som Greedo vræle i kor mens de hyttet plastikk-blastere mot himmelen. Hvorfor? De hadde endelig sett den fulle visjonen George Lucas hadde for den intergalaktiske såpeoperaen som tok leketøysindustrien med storm. Tårene trillet nedover ansiktene deres på vei ut av kinosalen, og den tykke sminken ble en heller smørjete guacamole. Samtidig gliste en tolv år gammel Ruben fra øre til øre. Misa like-a diiiis.

Spol sytten år frem i tid. Det er søndag morgen. Jeg og Julie tar livet med knusende ro på sofa-savannen. Lune jazz-melodier og duften av varm kaffe fyller stua. «Easy like Sunday morning» synger The Commodores, en tilnærmet religiøs doktrine som praktiseres til daglig her i huset, men søndagene har likevel et spesielt preg av deilig daffhet over seg. Mens Julie engasjert følger med på «damene sine», som jeg kaller det (Real Housewives of Beverly Hills), skråller jeg tafatt gjennom Xbox Store på jakt etter noen skjulte skatter. Back 4 Blood er på tilbud? Flott det, men zombieslakteren ligger jo på Game Pass. Assassin's Creed DLC? Hard pass. Horse Club Adventures? Det frister, men jeg blar videre. Så skjer det.

Jeg kunne ikke tro det, men det reanimerte liket av en klassiker fra glansdagene til Playstation 2 stirret tilbake på meg fra skjermen i henrivende 1080p. Tittelen jeg brukte altfor mye av levetiden min på før jeg steg inn i de kvisebefengtes rekker. Mesterverket som burde tildeles både Gullstikka og Nobels fredspris. Kuren til kreft. Jeg snakker selvfølgelig om mødderføkkings Star Wars Episode III: Revenge of the Sith The Official Game of the Movie.

NU JÄVLAR.

Til den nette summen av 39 kronestykker fikk jeg altså en billett tilbake til barndommen. Minnene om episke lyssabel-dueller og fargerik språkbruk flommet over meg i mektige bølger av nostalgi, for spillet hadde nemlig ikke bare en kickass historiemodus, flere bonusoppdrag og en alternativ slutt - det hadde også VERSUS MODE. Jeg røsket derfor Julie bort fra galskapen i Beverly Hills og introduserte henne for galskapen i en galakse langt, langt borte.

"NO RYKE DU!"

Saken er at jeg ikke husket kontrollene enda, så mens jeg metodisk prøvde meg frem med knappene seiret Julies gjennomtenkte «spamme alle knapper veldig, veldig fort»-strategi, og hun slengte meg veggimellom som en patetisk padawan uten like. Etter en solid dobbel-ve var hun mer enn fornøyd, og ropene mine om «REMATCH!» falt på døve ører. Jeg gav det likevel nok et forsøk. «Du vil spille mer Star Wars Episode III: Revenge of the Sith The Official Game of the Movie med meg». Close, but no cigar. Hun var allerede tilbake i husfrue-transen og irriterte seg over oppførselen til Kim ovenfor Lisa Rinna. I mean, fair. Kim er sykt dust, og jeg hater dobbeltmoralen hennes. Ikke at jeg følger med. Ehem. Anyhoo, jeg følte fremdeles mengder med midi-chlorians krible i trusa, så jeg gjorde det jeg gjør best. Jeg kastet bort hele søndagen på å spille gjennom et fantastisk drittspill fra begynnelsen av det tyvende århundret.

Loréal Paris for men.

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith The Official Game of the Movie er nettopp det; et videospill basert på en filmlisens. Å, for en tid det var, da alle storfilmer skulle akkompagneres av et nytt videospill. Så vanvittig mye herlig søppel jeg uvitende konsumerte. Fantastic Four: The Game, The Incredibles: The Game, Beowulf: The Game...sukk. Beowulf. Det var dritt, det.

"FØKK the high ground! Hvordan liker DU å bli kvelt, din lille barnemorder?!"

Men det fantes noen perler, også! Peter Jackson's King Kong, Spider-Man 2 og min personlige favoritt The Lord of the Rings: Return of the King var alle top tier epicness da de lanserte, og spillversjonen av Revenge of the Sith la seg i rekka. Jeg storkoste meg derfor mens jeg kjempet meg gjennom de absurde nivåene i spillet...helt til jeg møtte på General Grievous.

«Jeg har rundet alt fra Super Meat Boy til Sekiro, kompis. Tror ikke du blir mye proble-»

OUCH. Du har FIRE lyssabler, men du velger å wrecke meg med FOTEN din. Uh-huh, greit det.

Droiden med pustevansker (hva ER greia med det i Star Wars, egentlig? Grievous, Vader, goddamn Saw Gerrera...alle er hyppige astmatikere, og det irriterer meg) måtte likevel til slutt kaste inn inhalatoren og jeg var videre til neste nivå. På Julies front slåss to voksne kvinner på en restaurant, og både vinflasker og extensions flydde i alle retninger. Tilbake til stjernekrigen. Next up: Mace Windu.

Eller burde jeg si "Mace - OUT THE - Windu"? Hahaha...beklager.

Det ble en heller kortvarig prosess, og Mace fikk seg en real luftetur. Jeg hadde faktisk glemt hvor imponerende dypt kampsystemet var. Det er en fin miks av blokkeringer, kontringer, angrepskombinasjoner med lyssabel og smart bruk av da force. Hm. Var Julie klar for en rematch nå? Jeg tittet bort på henne. Nope, det var drama fordi Kyle og Mauricio ikke kom overens, og hun måtte vite om kjærligheten mellom de triumferte til slutt. Moving on!

"STOP! In the NAAAAME of LOOOVE!"

Spillets rulletekst prydet på dette punktet skjermen min, men moroa hadde nettopp startet. Du skjønner, Star Wars Episode III: Revenge of the Sith The Official Game of the Movie (Ja, jeg synes det er like gøy å skrive hele tittelen hver gang) er spekket med innhold. For å være et eldgammelt filmspill, vel og merke. Som tidligere nevnt er det en rekke bonusoppdrag hvor du blant annet kan spille som både Yoda og Grievous, og du kan også åpne en boks med juling i form av Darth Vader himself på den originale Dødsstjernen.

Nå skal du dæven døtte meg få smake på den mørke siden, din jævla noldus.

Jeg mener, for en maktfølelse! Ikke bare det, men her får man altså spille som flere av protagonistene og antagonistene både med og mot venner i ulike moduser. Hva, jeg kan drepe Obi-Wan og se en alternativ slutt på filmen? Yes, please.

"Er du fornøyd med din nåværende strømleverandør?"

You have to realize, dette var leeenge før spill som The Force Unleashed og Jedi: Fallen Order. For lille Rubs så var dette rett og slett pornografisk innhold. Og vet du hva? Det er faktisk litt det ennå.

Når vi først er inne på pornografisk innhold; Pokémonkort. En av mine store laster er at jeg aldri helt la fra meg Pokémon-dilla i skolegården slik som normale mennesker. Nå er jeg en godt voksen mann, og jeg blir tredve (!!!) i desember. Mange jeg gikk på skole med er nå huseiere. De kjører til respektable jobber i stasjonsvognene sine. De har små skapninger rundt seg som kaller dem for «mamma» og «pappa» hele tiden. Hva har jeg? Jo, det skal jeg si deg:

JEG HAR EN GODDAMN NOIVERN V ALTERNATE ART, BITCHES!

Jeg har siklet etter denne jævla flaggermusen i månedsvis for å fullføre settet mitt, og nå er den min. My own. My...preciouuus.

Jeg mener, for en artwork! Den minner meg umiddelbart om Manbat fra Arkham Knight, spesifikt den scenen hvor udyret dukker opp helt tilfeldig mens du svever gjennom Gotham og skremmer livskiten av deg. Ahh. Det er virkelig et lekkert stykke papp.

Da har man altså reist med tidsmaskin og bygget ut den billedlige Pokédexen på mesterlig vis. På tide å bli litt stormannsgal da, eller? Hahahahahahahahahaha. Gjør ikke det, vet du. Er her fremdeles, jeg. Jobber på.

FORDI.

Guardian Games er tilbake, baby!

"You give me hours and hours of your time. I give you endless blues to dismantle. Deal?"

Konkurransen er i full sving, og det samme er sytingen på Twitter rundt dens autensitet. «It's fucking rigged» sier klanlederen vår Ryan oppgitt idet han ruster seg opp i tårnet for en ny runde med Crucible. «Piece of shit game.» Så flyr han avsted i romskipet sitt for å spille videre.

De som vet, de vet. Til dere andre kan det enkelt forklares med at Guardian Games er en *kremt* vennskapelig *host* konkurranse mellom de tre klassene i Destiny 2, altså Titans, Hunters og Warlocks. Man kniver med hverandre i flere uker om å tjene flest mulig medaljer for sin klasse, og de som sitter igjen med mest på bok ved eventets slutt vinner. Greia er at det er flere spillere som spiller som Hunter-klassen enn de andre to, og derfor må Bungie være litt kreative med kalibreringene bak kulissene for å «jevne» ut spillefeltet slik at de kappekledde tullingene ikke trippelhopper seg til en nærmest totalitær dominans hvert bidige år.

Trollmennene leder enn så lenge, men Hunters er i alle fall der de hører hjemme.

Titans vant først. Så Hunters. I år spekuleres det i at Warlocks vinner før hele greia pensjoneres i 2023. Rigget eller ei, de neste ukene finner du meg på slagmarken for å representere Team Titan, aka The Thundercrashers, aka Yeetus Deletus. Det er viktig for meg å gjøre Lance Re - jeg mener Zavala stolt, for før vi vet ordet av det så har vi tråkket inn i en krig med Cabal på mars.

Takk for meg.