Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 12, 2021

Det er allerede april. Jeg kan personlig ikke forstå det, men nå er vi fankenmeg ⅓ på vei inn i 2021. Men hva har jeg tatt meg til den siste tiden?

Destiny 2: Deep Stone Crypt

Selv om Deep Stone Crypt-raidet kom ut tilbake i november har jeg ikke fått somlet meg til å fullføre det før nå. Grunnen er todelt: Først har Destiny-klanen min vært inaktiv i det siste, som har gjort det vanskelig å hekte seg på et run. I tillegg er det litt sosialt press rundt det å prøve å organisere en slik gruppe selv. Derfor er jeg svært takknemlig for de i spillet vi refererer til som "Sherpaer". Dvs, de synes det er både morsomt og givende å vise nye spillere gjennom krevende oppdrag og innhold.

Jeg var så heldig at jeg fant en sherpa som også jobbet som lærer. Dermed hadde han diagram og oversikter klare til oss på forhånd. Lurte vi på noe angående plasseringer? Bam! Her er linken til et kart! Ja, vi brukte litt tid på starten av hver boss slik at alle fikk med seg hvilke roller de måtte oppfylle, men til gjengjeld døde vi som gruppe bare en to-maks-tre ganger før vi greide bossene. I tillegg kunne han vise oss hvor gjemte gjenstander lå slik at de som ikke hadde det allerede fikk låse opp kosmetiske minner de tok med seg "hjem" fra raidet.

Deep Stone Crypt er kanskje blant mine favoritt-raid så langt. Bakhistorien er at det er fødestedet til maskinrasen "Exo" - humanoide maskiner med menneskelig bevissthet. Noen husker sine tidligere liv, andre aner ingenting om hva som skjedde med de før de våknet opp. Nå er krypten under angrep av en leiesoldat som planlegger å iverksette sikkerhetsprotokollen til Clovis Bray I, som bygde krypten. Denne protokollen involverer å krasje en romstasjon fylt med atombomber rett inn i månen Europa hvor krypten befinner seg.

Det sier seg selv at dette ikke er helt ideelt. Følgelig må vi løse gåter og oppgaver, samt bekjempe noen skikkelig kule bosser. Om du, som meg, har utsatt å spille gjennom Deep Stone Crypt kan jeg ikke annet enn å be deg ta til motet og finne deg en sherpa. Musikken og det estetiske designet er intet annet enn vakkert, og det er virkelig verdt anstrengelsen.

Dog, jeg vil anbefale deg å lese deg opp eller se noen av videoene som tar for seg hva oppgavene og taktikkene går ut på. Personlig anbefaler jeg denne av Fallout.

Mistborn: The Final Empire

Etter jeg bestemte meg for å skjemme meg selv bort litt med en Kindle har jeg endelig fått plukket opp det å lese igjen. Det å slippe å måtte tenke på hva jeg skal gjøre med de fysiske bøkene mine er svært frigjørende. Bokhyllene begynner å bli fulle, og å flytte involverer nå flerfoldige esker kun med papir i diverse format. Attpåtil er det unektelig kjekt å kunne kjøpe bøker uten å måtte forlate leiligheten i disse tider, selv om jeg dessverre støtter Amazon ved å benytte tjenestene deres. Nuvel, jeg kan gruble på det senere (støtt lokale butikker hvor det er mulig!)

En av de siste bøkene jeg har plukket opp på anbefaling fra flere eminente nerder er den første i Mistborn-trilogien. Her følger vi den unge gatetjuven Val som prøver sitt aller beste å overleve i storbyen Luthadel. Hun har en merkelig evne som lar henne manipulere hvordan folk reagerer og oppfører seg, og denne har hjulpet henne i situasjoner som ellers kunne endt dårlig. Når hun møter på den beryktede tyvbandelederen Kelsier endrer livet hennes seg på en måte hun aldri kunne sett for seg.

Mistborn byr på en velbygget verden og et særs interessant magisystem som er basert på metaller og de ulike egenskapene en magibruker påtar seg ved å forbruke de. I tillegg får vi servert fine mengder politisk intrige iblandet litt god gammeldags tjuvetokt. Jeg vil, som alltid, ikke avsløre for mye av plottet men jeg synes det var interessant nok til at jeg endte mang en jobbaften vel etter midnatt bare for å bli ferdig med et kapittel. Følgelig gleder jeg meg til å plukke opp bok nummer to i trilogien, bare for å finne ut hva Brandon Sanderson finner på i oppfølgeren.