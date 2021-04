Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 14, 2021

Du ser på Annonser

Vær hilset, jordboere! John-Edvard her, og idag har jeg lyst til å snakke om noen ting jeg har kost meg med i det siste!

Aller først:

Crash Bandicoot 4: It's About Time på Nintendo Switch

Crash 4 var mitt favorittspill fra 2020, og foreløpig har Switch-versjonen vært mitt favorittspill i 2021. Grunnen er veldig enkel: Jeg elsker det meste Crash 4 har å by på. Jeg synes utvikler Toys For Bob har klart å få de originale Crash-spillenes spilldesign til å yte sitt beste i en moderne spillverden, samtidig som presentasjonen er noe av det beste innen tegnefilm-aktige spill. Utviklerne har ikke bare senket bildehastighet og oppløsning, de har samtidig endret deler av teksturene og det grafiske uttrykket for å sørge for at Crash 4 fortsatt ser bra ut, og det mener jeg de klarte. Det å få innta dette strålende spillet hvor og når jeg vil, er rett og slett en opplevelse jeg virkelig koser meg med. For min del kan Nintendo gjerne trekke vekk Marios 3D-eventyr fra Switchen, for jeg foretrekker Crash uansett.

WandaVision

Som de fleste andre nerder i 2021 har jeg gledet meg til en ny smakebit av MCU hver fredag siden WandaVision startet. Nå har WandaVision vært ferdig i noen uker, og jeg har til og med sett den en gang til etter seriens slutt, og jeg må si at denne serien virkelig imponerte meg. Første halvdel av serien er hovedsakelig en hyllest til amerikanske situasjonskomedier fra forskjellige tiår, som var både sjarmerende og mystisk, men definitivt ikke det Marvel-fanen i meg ønsket seg etter over et år uten MCU-materiale. Da er det enda mer imponerende at serien klarer å lande den utrolig sære historien, og likevel avslutter med en fulltreffer av en MCU-fortelling. Samtidig som alle disse overnaturlige og unormale historiene foregår, er kjernen i serien tydelig og enkel; forholdet mellom Wanda og Vision, ikke som helter, men som par. Scenene hvor de snakker om hvordan de har det, hva som må gjøres for at verden skal bli normal igjen, og de øyeblikkene når de innser at deres tid holder på å renne ut, er det jeg vil huske WandaVision for. Jeg er utrolig glad for at Marvel valgte et såpass sært prosjekt til å være første brikke i Marvels Disney+-plan.

The Falcon and the Winter Soldier

Det har vært en litt rar opplevelse å se Disney+-programmene fra Marvel. WandaVision var noe utrolig sært, men som endte opp med å virkelig engasjere meg. The Falcon and the Winter Soldier er en fortsettelse av tonen til en av mine favoritt Marvel-filmer, nemlig Captain America: The Winter Soldier, men likevel har denne serien enda ikke nådd de høydene jeg håpet på etter tre episoder. Det har vært utrolig artig å se Sam Wilson, Bucky Barnes og flere andre karakterer fra MCU for første gang på lenge. Historien er også interessant, med nye deler av supersoldat-historien vi ikke har hørt før, men jeg tror nok dessverre ingen av karakterene klarer å dekke over hullet som mangler uten Steve Rogers, Nick Fury og Natasha Romanoff. De fleste karakterene i denne serien har beina plantet solid i "hemmelig agent"-verdenen, og jeg kjenner at jeg savner en superhelt med litt glimt i øyet, en balanse jeg mener Winter Soldier-filmen håndterte mesterlig. WandaVision gav oss noe nytt i MCU jeg virkelig omfavnet, mens The Falcon and the Winter Soldier foreløpig føles mest som noe vi kjenner fra før av, men uten alle ingrediensene.

Det var det jeg ville snakke om denne gangen! Har du kost deg med MCUs tilbakevendelse? Eller med Crash Bandicoot på Switch? Del gjerne tankene dine i kommentarfeltet under!