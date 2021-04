Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 15, 2021

Du ser på Annonser

Den siste tiden har vært travel for undertegnede med masse nytt å henge fingrene i, og ikke minst blir det travelt når man blir såpass hekta på hver ting at man gjerne skulle hatt 24 timer i døgnet til hver av de...

iRacing

Nå er jo ikke iRacing noe nytt spill i og for seg, men for meg er det splitter nytt all den tid jeg ikke hadde kommet meg over på PC-gaming igjen før nylig, og iRacing kun er tilgjengelig til PC. Det tok litt tid før jeg endelig trykte ned gasspedalen og bestemte meg for å gjøre en investering i spillet, men det er jeg ekstremt glad for at jeg gjorde akkurat nå selv om lommeboka ikke er like enig.

Ikke bare spilles iRacing svært godt som en simulator, men det å kunne kjempe seg oppover i gradene mot andre individer rundt om i verden gjør racingopplevelsen til en helt egen. Ja, det finnes fortsatt tullinger som ikke helt skjønner at man må bremse inn i en brå sving, og dertil mister både jeg og vedkommende sikkerhetspoeng i det han deiser inn i bakenden min, men dette ser jeg langt mindre i iRacing enn i andre bilspill på nett som for eksempel Gran Turismo og Assetto Corsa. Sistnevnte er nok fortsatt et bedre spill for GT-racing i og for seg, men med iRacing får man både GT-racing, Nascar, kjøring på asfalt som på grus og ikke minst en av mine nyere favoritter: Endurance race.

Å sette seg bak rattet som én av fire i laget under et 12-timersløp gir fart og spenning en helt ny mening. Kræsjer jeg her er det ikke bare meg selv det går utover, men også lagkameratene mine. Det må en solid dusj til etter at man er ferdig med sin totimersøkt rundt Spa-banen i Belgia, og hodet trenger en hvil, men det er absolutt en opplevelse som anbefales. Ja, det koster litt å drive med iRacing ved innkjøp av både biler og baner, men koster ikke alle hobbyer da?

iRacing er fryktelig fryktelig moro, men også en påkjenning på lommeboka.

Enlisted

En annen ting jeg fikk øynene opp den siste uka er FPS-spillet Enlisted som er laget av samme gjengen (Gaijin) som har gitt oss War Thunder. Det er foreløpig i åpen beta-versjon, men det regnes med å være i drift frem til fullversjonen av spillet kommer en gang i fremtiden.

Enlisted finner sted under andre verdenskrig, og her kjemper jeg mine slag i Moskva eller Normandie foreløpig (flere områder kommer med fullversjonen). Det gjelder å bygge opp soldater, grupper og kjøretøy ved å spille så mye som mulig, eller åpne lommeboka. Spillet i seg selv er gratis i likhet med War Thunder, men det er ikke mangel på mikrotransaksjoner for å få pengene til å gå unna. Heldigvis lar det seg også gjøre å være konkurransedyktig uten å kast penger etter utgiveren også, om du har tid nok til å spille, spille og spille litt mer.

Det som gjør Enlisted unikt i forhold til andre FPS-spill er at man her styrer sin egen del av en bataljon, så selv om det kun er 10-12 menneskelige spillere på hvert lag, har hver spiller gjerne med seg alt fra 15 til 25 soldater i forskjellige infanterigrupper, tank-crew eller piloter. Her kan jeg beordre mine datastyrte lagkamerater til å okkupere områder, eller bygge ammunisjonsstasjoner for de andre, mens resten av gruppen gjør andre oppdrag. De datastyrte soldatene er ikke livsfarlige med våpen i hånden, men det er også en fordel i en slik type spill. Det får meg til å føle meg litt bedre når jeg kan skyte ganske mange i en runde, og jeg slipper også irritasjonen av å bli skutt hele tiden av en overgod datamaskin. Det finnes mer enn nok gode mennesker til å drepe meg uansett...

Det anbefales absolutt å sjekke det ut, og spesielt ettersom det er gratis! Tilgjengelig på PS5, Xbox Series og PC, og støtter i tillegg crossplay.

Ta en tur med dine AI-styrte lagkamerater opp stranden i Normandie.

Drive to Survive (Netflix-serie)

Jeg har flere kamerater som har bedt meg se denne serien i et par år nå siden den kom, men jeg fant aldri nok tid til å gjøre det. For et par uker siden bestemte jeg meg: nå skulle jeg se serien som opptakt til årets Formel 1-sesong! Da ble det like greit tre sesonger på tre dager...

I Drive to Survive følger vi Formel 1-lagenes hverdag hvor både taktikkeri, personlige forhold og dramatiske hendelser blir dokumentert. Personlig må jeg si at jeg likte den første sesongen best ettersom denne virket å være minst tilgjort, og alt vi fikk oppleve virket genuint. Nå vet jeg selvsagt ikke hvor mye som er redigert og så videre, men både sesong to og sesong tre virket litt mer forhåndsplanlagt på en måte. Deltagerne foran kamera virket også å beherske seg en del mer for å hindre at det kommer dårlig ut på TV etter suksessen de fikk det første året.

Med det sagt så koste jeg meg med alle tre sesongene, og teamsjef i Team Haas, Günther Steiner er nok en liten favoritt.

Bli bedre kjent med Formel 1-sirkuset i Drive to Survive.

Har du sett serien? Hvem er din favoritt? Del gjerne med oss i kommentarfeltet!