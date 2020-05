Redaksjonens lørdagshjørne: Uke 20, 2020

Du ser på Annonser

Det er fremdeles litt rare og merkelige tider. Etter en liten tid som én av de mange permitterte her til lands, var det brått tilbake på jobb, og det har ikke vært allverden annet som har stått på planen etter det. Det har vært ganske lite spilling utover de spillene jeg har spilt for Gamereactor den siste tiden (Trials of Mana og Fury Unleashed), men litt har jeg fått puslet med.

SteamWorld Dig

Jeg er i gang med det som føles som gjennomspilling nummer 100, men det er sannsynligvis en grei overdrivelse. Uansett er dette et spill jeg absolutt aldri går lei. Svenske Image & Form leverer jevnt solid, og "Dig" er omtrent så gjennomført som et indiespill kan få blitt. Gameplayet er ekstremt avhengighetsskapende, musikken er knall og grafikken er behagelig. Til og med historien er ganske kul når ting drar seg litt til.

For de av oss som husker det gamle Flash-spillet Motherload, er SteamWorld Dig en aldri så stor oppgradering på alle mulige måter. Jeg simpelthen elsker hvordan de har smeltet inn kraftige Metroid-elementer, og stemningen er faktisk noe som kan minne om mitt absolutte favorittspill gjennom alle tider - selveste Super Metroid.

Oppfølgeren som kom noen år etterpå er isolert sett et bedre spill enn dette, men for meg vil Rustys eventyr alltid stå som det beste. Er du på jakt etter et speedrun-vennlig og lettfattet spill du kan kjøre i små økter, er SteamWorld Dig muligens det du ser etter.

SteamWorld Quest

Vi holder oss til SteamWorld-universet og Image & Forms nyeste utgivelse. Et kortbasert RPG-spill lansert i fjor. Av uante årsaker fikk jeg ikke rotet meg til å spille det før nå nylig. Spilte hele sulamitten på den vanskeligste settingen, og fikk omsider tråklet meg gjennom. Det var svært utfordrende, og veldig underholdende.

En kreativ vri på det turbaserte kampsystemet hvor alle figurene angriper ved hjelp av kort med forskjellige egenskaper. Man finner flere kort i løpet av eventyret, og mulighetene blir uendelige. Quest er veldig balansert og variert og man kan spille det slik man selv ønsker.

Ikke overraskende jobber Image & Form med et nytt SteamWorld-spill og jeg gleder meg naturligvis som en unge til å se hva det er for noe artig de har kokt sammen denne gangen.

Alt annet

Det er ikke så mye annet jeg har å fortelle om. Det har blitt et par runder med Mario Kart 8 Deluxe med venner over nett, og en liten smule Super Mario Maker 2. På sistnevnte har jeg lyst til å få prøvekjørt alle de siste oppdateringene, men har i grunn ikke kommet så langt. Det skal i hvert fall sies at jeg elsker inkluderingen av Super Mario Bros. 2, og Super World-moduset virker enn så lenge lovende. Jeg håper at det fremdeles vil komme noen mindre oppdateringer til spillet, og ønsker inderlig et større musikkbibliotek for variasjonens skyld.

Du ser på Annonser

Jeg kunne snakket om hvordan jeg har klippet plenen, vasket markisa og byttet dekk på bilen, men tenker at dette ikke er så fryktelig interessant å lese om. Kanskje er det heller ikke så interessant å lese om hvordan jeg ryddet i kjelleren eller handlet på IKEA. Jeg vil heller ønske alle en riktig så ålreit grunnlovsfeiring i morgen, spis pølse med måte!