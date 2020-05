Redaksjonens lørdagshjørne: Uke 21, 2020

Du ser på Annonser

Hei, folkens! I dag vil jeg snakke om en serie og et spill jeg har fordypt meg i i det siste.

Først, la oss snakke om serien:

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Som anime-fan har denne serien, heretter kalt FMA, lenge vært en del av backlogen min. Da jeg så at serien lå på Netflix, hoppet jeg på sjansen til å se igjennom serien. Og vet du hva? Det synes jeg du skal også, uansett om du liker anime eller ikke.

FMA er en anime, altså en japansk, animert serie, produsert av Studio Bones som akkurat nå er mest kjent for å produsere My Hero Academia. Serien er studioets andre forsøk på å lage en serie basert på mangaen med samme navn. Første versjon av serien ble produsert før mangaen var ferdig, og historien var derfor ikke ferdig, og de valgte da å skrive sin egen slutt, men denne gangen er serien basert på mangaen hele veien.

Serien handler om to brødre, Edward og Alphonse Elric, som jobber som statsansatte alkymister. De er på jakt etter de vises sten, for å rette opp i en feil de begikk noen år tilbake. Mange flere detaljer vil jeg ikke gi, for de er en fryd å oppleve uspolert, men jeg vil anbefale å følge godt med hvis du velger å gi serien en sjanse, for historien er både rask og innholdsrik, så det er viktig å få med seg detaljene av handlingsgangen!

Serien er ganske "voksen" for en anime-serie, med alvorlige hendelser og modne karakterer spredd rundt i seriens gang. De klarer likevel å få meg til å trekke på smilebåndene titt og ofte, noen ganger med godt skrevet dialog, andre ganger mer med tradisjonell anime-slapstick-humor. Animasjon, musikk og skuespillerprestasjoner er også på topp, og her kan jeg med hånden på hjertet både anbefale det originale lydsporet, og den engelske dubben. Oversettelsen er meget god, så her kan man ikke velge feil. Dette er en serie jeg anbefaler STERKT å få med seg! Serien, altså Fullmetal Alchemist: Brotherhood, er tilgjengelig på Netflix.

Spilltid! Jeg har nemlig kommet meg igjennom Kingdom Hearts - Birth By Sleep, heretter BBS.

La oss få det ut av veien; Kingdom Hearts-serien er rotete. Om historien gir mening eller ikke skal jeg ikke snakke om her, men spillene elsker å krydre detaljer overalt, og jeg vil faktisk rose Square Enix for å gi ut et prequel-spill som forklarer flere av historie-hullene vi har fått så langt. BBS tar plass før Kingdom Hearts 1, og gir oss nye helter og skurker som kjemper med nøkler. Heldigvis er serien rask med å gi oss kontekst til hvorfor vi skal bry oss om disse karakterene, og både gamle historie-elementer og nye blir raskt sydd sammen, som gir serien flere gode forklaringer på spørsmål vi har hatt tidligere. Samtidig skal det sies at spillet også gir oss flere nye spørsmål og forvirringer, i kjent Kingdom Hearts-stil. Det skal også nevnes at Disney-sjarmen er i full vigør her, og jeg satt stor pris på at en verdenskjent mus var en viktig og synlig del av historien denne gangen.

Spill-messig er gameplayet en mer avansert versjon av det vi kjenner fra Kingdom Hearts 2. Her utruster man seg med et knippe trekk før man går inn i kampens hete, og kan bruke de så mange ganger man vil, så lenge man lar angrepene lade seg opp etter bruk. Gameplayet er gøy å mestre, og det faktum at du selv må velge hvilke triks du tar med deg i kampens hete gjør det enda mer tilfredsstillende når du vinner kampen! Dessverre føltes noen av boss-kampene mer frustrerende enn vanskelige på grunn av plutselige "styrke-hopp", hvor fiender kan ta ¾ av helsen din på ett slag, som føltes litt for urettferdig.

BBS er en god komplett pakke, og hvis du ønsker å dyppe tåen ut i Kingdom Hearts-havet for å se hva serien egentlig dreier seg om, er nok kanskje dette spillet for deg.

Sist men ikke sist må jeg bare slenge med at jeg nylig har sett meg igjennom Kung Fu Panda-trilogien. Skal ikke si så mye her heller, men dæven for noen gode filmer det er! Kung Fu Panda 1, 2 og 3 er morsomme, dramatiske og til og med til tider vakre filmer. Se de, så skjønner dere hva jeg mener.

Det var alt fra meg denne lørdagen, vi sees!