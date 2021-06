Redaksjonens lørdagshjørne: Uke 22, 2021

Du ser på Annonser

Heisann, folkens! Nok en ny lørdag, og denne gangen har jeg litt diverse jeg vil snakke om med dere. Noe ganske tidsrelevant, noe... mindre tidsrelevant, kan man vel si. La oss ta det mest aktuelle først:

Jeg vet ikke med dere, men jeg savner noen ganger Wii U-æra-Nintendo. Jeg synes absolutt både volum og kvaliteten på spillene deres er bedre nå, men personligheten til Nintendo fra noen år siden har dessverre tørket litt vekk... Heldigvis har vi nå fått et nostalgisk tilbakeblikk på den tiden i form av "Miitopia", som er en nylansering av et spill fra 3DS sine siste år på markedet. Spillet er et RPG hvor hovedkarakterene er Mii-er DU lager og velger! Det er også mulig å sende Mii-er til venner, og laste ned fra nettet. Spillmotorikken er ikke noe særlig nyskapende, men grei nok. Dette er et spill man spiller fordi man vil se Deku fra My Hero Academia snakke med kongen Homer Simpson om sin datter Boble fra Powerpuffjentene. Det skal sies at de fleste av oss ikke har så mange Mii-er lagret på Switchen, men hvis du er villig til å investere tid i å lage de karakterene du ønsker, er Miitopia et koselig eventyr du fint kan slenge deg ned på sofaen med! Det skal også sies at det var hyggelig å bruke amiiboer igjen, da disse gir deg kostymer i spillet.

Siden lanseringen har jeg kost meg med New Pokémon Snap, som altså ikke er en remake av originalen til Nintendo 64, men en fortsettelse av formularen som ble skapt på 90-tallet, som ikke har blitt rørt igjen frem til nå. Spillet ser nydelig ut, og følelsen av å reise gjennom Pokémon-verdenen som fotograf med nåtidens grafikk (altså nåtidens NINTENDO-grafikk i hvert fall...) er enormt koselig! Dessverre er mye av det som omringer denne fotograferingen litt skuffende. Jeg synes progresjonen noen ganger er litt for diffus, hvor man ender opp med å være usikker på hva som er neste skritt, og dessuten er det ofte jeg er uenig med hva spillet mener er et godt bilde kontra et dårlig bilde. Med andre ord er kjerneopplevelsen her meget god, men det er til tider frustrerende i mellom foto-turene...

Attack on Titan

Det har nylig kommet flere episoder av Attack on Titan, og gjett om John-Edvard har kost seg med de? ...svaret er nei, for jeg har for første gang siden 2013 tatt meg tid til å se igjennom serien igjen. Den gang så jeg alt som var kommet, som bare var den første sesongen. Nå har jeg nesten kommet meg igjennom den første sesongen igjen, og det vil jeg anbefale deg å gjøre også! Dette er en serie som ikke har så mange "anime-trekk" med barnslig humor og rar kultur, og som virkelig tar seg selv og seeren på alvor. Verden her er mørk og alvorlig, og det er ikke akkurat så mange lyspunkter i plottet. Dette gjør at det virkelig føles godt de få gangene det er lys i enden av tunellen, og denne balansegangen utfører Attack on Titan mesterlig! Karaktergalleriet er ikke det beste anime-verdenen har å by på, men plassert i kontekst gjør de jobben sin mer enn godt nok. Attack On Titan anbefales varmt til både anime-fans, og de som er nysgjerrig på anime. Kan sees på strømmetjenesten "Wakanim" med både engelsk og japansk tale.

Jeg fortsetter å være like tidsrelevant, og har falt tilbake til Fortnite, noe jeg gjør med jevne mellomrom. Fortnite er et spill jeg er veldig glad i. Delvis fordi det er et meget godt laget, fargerikt og gøy spill, men mest av alt fordi det er en sosial plattform. Fortnite er en herlig måte for meg å finne på noe gøy med venner og familie, spesielt når vi ikke har mulighet til å møtes fysisk. Jeg ender også opp med å kjøpe et skin eller to her og der, og er fornøyd med det. Fortnite er og blir bra, og jeg er veldig glad for at det har fått sin faste plass i spillverdenen.