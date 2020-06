Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 26, 2020

Du ser på Annonser

Sommerferien har nettopp falt inn døra og 2020-utgaven kan se ut til å bli relativt trauste greier. Utenlandsreiser kan man si takk og farvel til og det faktum at man fremdeles må være på vakt ovenfor det teite viruset, gjør ikke akkurat lysten til å gå ut døra særlig større. Da er det jo enda godt at man sitte inne og spille til krampa tar en.

Som vanlig sirkulerer jeg for tiden mellom en 2-3 spill, fordi noe mer enn det er bare tull og tøys. Slik skapes det en lite eksisterende "backlog". Så, de utvalgte er som følger:

The Last of Us: Part II

Ja, skulle du sett! Som et relativt stort antall andre spillere, har jeg tilbragt den siste uken i dette dystre universet. Foreløpig har jeg ikke dultet borti noe av det som tilsynelatende har ført til at folk hamrer løs spillet gjennom Metacritic. Derimot har jeg lagt merke til en helt sinnssyk grafikk og ganske underholdende gameplay. Sistnevnte var jeg ikke kjempefan av i originalen, selv om det var langt ifra kjedelig. Men "Metal Gear Solid 3 anno 2020"-tilnærmingen som oppfølgeren bringer til livs, er litt mer interessante saker. Både stealth og survival-elementene er balansert godt og nye fiender skaper mer variasjon. Historien har ikke rukket å bygge seg opp altfor mye, noe som sikkert betyr at jeg så vidt har skrapt overflaten av spillet. Alle samlerobjektene gir deg tross alt OCD.

Persona 5: Royal

"Jeg tror ikke jeg kommer til å legge ned 100 timer til i Persona 5 helt ennå".

- sitat Anders for et par måneder tilbake.

Sånn gikk det! Men er det et spill som virkelig kan spilles om igjen, så er det Persona 5.

Alt Royal-utgaven legger til gjør også at spillet føles nesten like friskt som det gjorde i 2017. Attpåtil gjør det et allerede langt spill enda lengre. Men noe av det mest fascinerende med Persona 5, er hvor fort tiden går når du spiller det. Timene raser avgårde, uten at du egentlig føler du har spilt så fryktelig mye. Så langt rakk jeg å legge ned rundt 70 timer i spillet før The Last of Us 2 dukket opp og resten skal fullføres så fort det blir lagt på hylla.

Tidenes beste JRPG? Jeg begynner for alvor å tenke det.

League of Legends

En ny sesong av League of Legends sparkes som regel i gang tidlig på året. For min del begynner derimot ikke sesongen før nærmere midtsumar, for det er som regel da jeg og kompisene prøver å gjøre alvor av spillet. Alt annet enn ranked finnes ikke gøy og selv det er en berg-og-dal-bane uten like. Men det er gøy (når du vinner), det er sosialt og det er et fint avbrekk fra konsollspillingen som naturligvis byr på noe helt annet. Og for meg er det definitivt et av spillene det er umulig å gå ordentlig lei.

Tiden fremover

Sommeren er lang og de fleste spill har begrenset levetid. Så hva skal man finne på når de nevnte spillene er fullført? Når sant skal sies ser ikke sommeren så altfor spennende ut på lanseringsfronten. Ghost of Tsushima er naturligvis en potensiell kanon mange venter spent på, men for min del er ikke hypenivået høyt nok til at jeg vurderer et kjøp på dag én. Derimot har jeg heller tenkt å gå på en JRPG-bonanza og planlegger å spille Trials of Mana, Tales of Vesperia: Definitive Edition, PS4-utgaven av YS: Memories of Celceta og kanskje et gjensyn med Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Og det bør være mer enn nok frem til høsten. Det er tross alt verdt å finne på litt annet i sommer også.

Hva har du sett, spilt og lest i det siste?