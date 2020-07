Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 28, 2020

Du ser på Annonser

Red Dead Redemption 2

Jeg har plutselig kastet meg ut i et spill jeg egentlig hadde lagt fra meg for lengst, nemlig Red Dead Redemption 2. Mer hovedsakelig Red Dead Online. Dette er en modus jeg bare så vidt prøvde da det var nytt, og den gangen føltes det som en litt simpel opplevelse. Det var lite man kunne finne på, og det var helt klart ikke en modus som var særlig gøy alene. Dette løste seg da en venn plutselig ville kaste seg ut i den ville amerikanske ødemarken og ønsket meg med på reisen. Det har visst skjedd en del siden sist jeg var innom modusen, ved at man bl.a. kan ta på seg forskjellige jobber. Det tok ikke lang tid før vi begge ble dusørjegere på jakt etter ville vestens aller farligste. Spredt rundt på kartet finner man diverse dusører, og man får i oppgave å ta seg av en kriminell enten ved å drepe han/hun eller bringe dem inn levende. Å bringe de skyldige inn levende er det som gir mest penger og erfaringspoeng, så vi går jo som oftest for denne metoden. Dette viser seg stadig å være lettere sagt enn gjort, særlig når de man jakter på plutselig setter seg på hesteryggen og det blir en desperat jakt for å finne dem igjen.

Ellers har man jo oppdrag som går ut på å frakte gods fra A til B. En aktivitet som mange vil regne som litt kjedelig, men som kan ta en brå vending på grunn av muligheten til kapring av andre spillere. Dette er en veldig kul mekanikk, som dessverre skjer altfor sjelden. Ni av ti ganger går leveranser knirkefritt, og det er veldig synd siden det er en såpass kul idé. Kanskje burde Rockstar øke belønningen for kapring? Det ville i hvert fall gjort at det skjedde litt oftere, og spenningen kunne økt flere hakk. En annen litt irriterende ting er at man som «noob» blir lett bytte for de som har spilt en stund. Det er mye grinding som skal til for å få de beste våpnene og det gjør at mange møter med andre spillere nesten føles som en umulig oppgave for oss som bare har ensifret level. Red Dead Online har dog vært en stort sett fornøyelig opplevelse, og det blir nok mange flere timer med det fremover. Har du en gjeng du spiller sammen med, og sliter med å finne noe å spille sammen for tiden, kan jeg varmt anbefale Red Dead Online!

Life is Strange

Endelig har jeg kommet skikkelig i gang med Life is Strange! Jeg har faktisk spilt første episode av spillet hele to ganger tidligere, men det har alltid stoppet der av en merkelig grunn. Nå har jeg endelig kommet meg forbi det punktet, og er i skrivende stund på episode 4 av 5. Jeg husker faktisk ikke om det var andre forpliktelser, andre spillutgivelser eller misnøye med historien som gjorde at jeg stadig stanset min gjennomspilling i episode 1, men jeg må si at historien tar seg kraftig opp fra og med episode 2, så kanskje det var sistnevnte. Life is Strange tar for seg skolelivet til Max, som på mystisk vis får krefter som gjør at hun kan gå tilbake i tid. Plutselig får hun mulighet til å reversere ulykker eller enklere ting som forsnakkelser og pinligheter. Sammen med sin gamle venninne Chloe, nøster Max opp i en forsvinningsgåte og Max sine krefter viser seg å være nøkkelen til å løse mysteriet. Jeg har ikke lyst til å røpe for mye av historien, så jeg røper ikke noe mer enn det. Jeg elsker hvordan det føles som at valgene man tar gjennom spillet faktisk påvirker ting senere. Dette blir litt som man gjør i spill som Heavy Rain, Detroit: Become Human eller Telltale sine spill. Jeg er som sagt ikke helt ferdig med spillet enda, men håper å bli ferdig i helgen. Om du ikke har spilt Life is Strange selv enda, kan jeg varmt anbefale det som et helgespill!

Valorant

Jeg har spilt mange forskjellige førstepersons skytespill i min levetid. Det har vært både på konsoll og PC, alt fra Call of Duty til Battlefield, Rainbow Six: Siege til Overwatch og de fleste andre lignende spill i sjangeren. En spillserie jeg aldri helt har kommet inn i er Counter-Strike. Hver gang jeg har prøvd, har jeg raskt blitt gruset av andre spillet pga manglende erfaring. Man må liksom spille Counter-Strike på en litt unik måte, man må passe på å ikke lage for mye lyd, man tåler svært lite og de fleste folk som spiller det jevnlig kjenner maps som sin egen bukselomme. Det har med andre ord vært vanskelig for en nybegynner å hoppe inn. Første gang jeg hørte om Valorant snakket mange om det som det neste Overwatch. Og jeg kan skjønne sammenligningen. Spillet har jo et galleri med forskjellige helter med unike evner, akkurat som Overwatch. Men likhetene stopper egentlig der. Valorant er helt klart mer i gate med Counter-Strike, til min umiddelbare store skrekk.

Det lovet ikke godt for meg de første kampene. Jeg slet med siktingen og lagkamerater reagerte på at jeg lagde for mye lyd. Jeg lærte at man må holde inne shift knappen for å gjøre skritt lydløse og at man må stå helt stille for å være presis med siktingen. Det gikk veldig mot hvordan jeg vanligvis spiller skytespill, særlig med Call of Duty: Warzone friskt i minnet. Men straks jeg vendte meg til hvordan man spiller Valorant optimalt, ble opplevelsen mye bedre og jeg kunne allerede fra og med tredje match jevnlig ligge ca. midt på scoreboards. Jeg liker hvordan Valorant handler aller mest om taktikk, og at det er litt saktere og metodisk enn de fleste typiske skytespill. Man har også unike evner som krydrer kampene, men i motsetning til Overwatch er disse evnene kun brukbare om du faktisk har en god plan bak bruken av dem. Det er svært sjeldent det å bruke evner gir deg et gratis kill, og det liker jeg. Det kommer nok til å bli en god del mer Valorant på meg i nærmeste fremtid.

Ellers i det siste har jeg spilt gjennom The Last of Us: Part II og i mitt forrige lørdagshjørne snakket jeg om at jeg har spilt gjennom både Resident Evil 4, Resident Evil 5 og Resident Evil 6. Nå har jeg endelig kommet meg gjennom Resident Evil 7: Biohazard også. Jeg føler meg med andre ord rimelig klar for Resident Evil Village neste år! Skal du spille noe i helgen? Legg gjerne igjen spilltips i kommentarfeltet!