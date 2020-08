Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 31, 2020

Du ser på Annonser

Siden sist jeg hadde lørdagshjørnet har jeg gått til anskaffelse av en gaming-PC for første gang på 15+ år, og det er det som har opptatt mesteparten av tiden min den senere tiden. Det er virkelig en helt ny verden å kunne spille på en kraftig PC fremfor en konsoll (PS4 Pro) som går mot enden av syklusen.

Dessverre er det derimot ikke så mye nytt av spill jeg har fått rotet meg borti riktig enda. Foreløpig har jeg mer enn nok med å spille spill som jeg tidligere har spilt på PlayStation, men som kjører så vanvittig mye bedre på PC. Eksempler på dette er The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour, Call of Duty og Dirt Rally 2.0. Jepp, du leste riktig - selv et golfspill flyter merkbart bedre på PC enn PlayStation.

All den tid jeg har skrevet om alle disse spillene tidligere, ble jeg enig med sjefen om at jeg tar en litt ny retning på ukens lørdagshjørne. Noe jeg har gjort mye av den siste tiden er nemlig å se på forskjellige Twitch-streamer. Under følger derfor et utvalg av mine favoritter i tre forskjellige kategorier.

SPILL

Først ute er kategorien som de fleste forbinder Twitch med, nemlig spill. Her finnes det selvsagt en hel rekke store streamere som har et massivt antall følgere og seere, men jeg holder mer gjerne til de med et «folkelig» antall som har en litt enklere jobb å kommunisere med chatten også.

The_Gdog

Først ute er britiske Geoff Browne. I utgangspunktet er han kjent som en The Golf Club-streamer, og det er det han har bygd mye av kanalen sin på. Det betyr derimot ikke at det er bare det han spiller, snarere tvert imot. Han spiller en hel masse indiespill, og har også ofte tilgang på utgaver før andre for å kunne streame. For tiden finner du Gdog enten på The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, Fallout 76 eller Ooblets, og han streamer så å si daglig. Det kan kanskje være litt vanskelig å forstå han til tider da han er en noe lavmælt brite, men han er ekstremt hyggelig, og samfunnet hans er veldig mottagelig for nye medlemmer.

CrazzyCanuck

CrazzyCanuck er en helt egen type streamer. Sammen med sin beste venn ChanWard05 streamer de ofte spill som har duo-modus, men hender seg også at de spiller med flere. CrazzyCanuck startet først og fremst som streamer av EA NHL sin serie, og er også en såkalt Gamechanger for denne spillserien. I den senere tiden har fokuset gått mer over i spill som for eksempel Escape From Tarkov.

Jeg må derimot komme med en veldig disclaimer i forbindelse med denne streamen. Det er sterk ordbruk som brukes, og til tider kan det være over grensen til vulgært, men samtidig mener de absolutt ingenting vondt med det, og det er kun for ren moro. Det kreves en spesiell type å like seg i denne gjengen, men er du først inne kommer du aldri til å forlate det.

Streamer sjeldnere på sommerstid grunnet mye jobb, men på vinterstid er han en daglig streamer.

JTBrown23

JT Brown er først og fremst en ishockeyspiller som for øyeblikket har kontrakt med samme lag som vår egen Mats Zuccarello i Minnesota Wild i NHL. I tillegg til ishockey har han en ekte passion for spilling. Etter ha spilt Fortnite i en rekke år (hvor han blant annet har deltatt i flere Pro-Ams) har han nå returnert til Call of Duty-serien med den seneste utgivelsen. En veldig folkelig og ekstremt hyggelig streamer som absolutt ikke er høy på seg selv, og det er en fin takhøyde i chatten.

Streamer ikke så veldig ofte (fast 2 dager i uka), men når laget er på lengre borteturer har han alltid med seg gaminglaptopen sin som han også streamer fra. Nå er det jo lite av dette i disse tider selvsagt, men han opprettholder fortsatt sine minimum to streamer i uka. En ekstra godbit er at alt av inntekter til streamen som kommer fra abonnement, donasjoner eller bits blir i sin helhet donert videre til veldedige organisasjoner. Ingen stor streamer, men veldig hyggelig her også.

JT Brown gjør mer enn å spille ishockey

IRL (In real life)-streamere

En annen kategori som fascinerer meg er IRL-streamere som filmer det daglige liv. Her er det to streamere jeg vil fremheve.

Hitch

Hitch er nok den største streameren jeg følger jevnlig på Twitch (ca 1000 seere). Til vanlig inneholder streamen det navnet tilsier, Hitchhiking, eller haiking på godt norsk. Han har haiket med det som måtte være av forskjellige fremkomstmidler, også fly, og han reiser rundt i absolutt hele verden med sekken sin med telt og annet nødvendig utstyr. Nå som vi er inne i Covid-19-krisen er naturligvis ikke dette en greie han gjør, men da fant han ut at han like greit skulle sette seg på sykkelen og sykle Canada på tvers. Fra sitt hjem på Vancouver Island satte han kursen mot øst for 38 dager siden, og er med andre ord på god vei. Hvor ferden går videre etter dette vites ikke, men det er helt klart interessant å følge.

Yverrr

Yverrr er en belgisk streamer som i utgangspunktet startet som moderator for ovennevnte Hitch, men etter hvert ble han mer interessert i streaming selv. Etter litt frem og tilbake i forsøk på å finne sin nisje har han til slutt endt opp med å streame Geocaching som går ut på å finne gjenstander rundt om i hele verden. Foreløpig har han slått seg løs i Belgia og Nederland, men så fort grenser åpner igjen har han et ønske om å utvide sitt nedslagsfelt.

Selv om han er belgisk er engelsken hans meget forståelig, om dog med en betydelig aksent.

Yverrr på stadig nye eventyr på jakt etter geocaches

MUSIKK

Musikk er kanskje min favorittkategori på Twitch. Det er så ekstremt mange talentfulle mennesker der ute som ikke kommer gjennom nåløyet i dagens musikkbransje, men som klarer seg fint på slike plattformer.

J_Lis

Cubans-amerikanske Jessica Lisette er en musikkstreamer som først og fremst synger. Hun har en helt egenart i stemmen som i mine ører er bare helt fantastisk. Hun er veldig glad i Disney-låter, men synger også en rekke andre kategorier både på engelsk og på spansk. Har også et utvalg av egenproduserte låter.

TheodorElfving

Theodor, eller Theo som han går under, er en svensk musiker som gjerne sitter og traller litt på gitaren sin samtidig som han synger med en rolig, behagelig og dyp stemme. Kan fint finne frem pianoet også om det skulle falle han inn. Streamer på engelsk i utgangspunktet, og hans engelskuttale er upåklagelig. Et perfekt stream å ha på i bakgrunnen mens man jobber for eksempel. Kommuniserer godt med chatten, men bruker samtidig ikke for mye tid mellom låter.

SayaNoe

Min absolutte favorittstreamer på hele Twitch-siden er ungarske Mimi Koros, eller SayaNoé. Dette er et musikalsk talent av de sjeldne, og er faktisk den eneste streameren jeg setter av tid for å følge streamene til. I skrivende stund har hun en liten pause for å forberede sitt rykende ferske album som kommer i høst, men er forventet tilbake i midten av august. Selv om hun er ungarsk har hun vokst opp i Malaysia, og hennes engelskuttale er nær på perfekt.

I tillegg til å ha en fantastisk sangstemme har hun også en lun humor, alltid godt humør og er veldig i kontakt med chatten sin. Er du ekstra heldig får du høre både «The Apple Song» og «The Sub Train song» i løpet av streamen. I verste fall er det bare å spørre om det, så er hun ikke hard å be.

SayaNoe har både en fantastisk stemme og en flott personlighet.

Dette ble jo en alvorlig lang artikkel i forhold til at jeg ikke hadde noe å skrive om i utgangspunktet, men jeg føler at vi i disse tider kan ha godt av å både støtte, og ikke minst bli underholdt av streamere rundt omkring.

