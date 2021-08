Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 32, 2021

HQ

Heisann, folkens! John-Edvard her! Håper alle har hatt en fin sommer, det har ihvertfall jeg. Her er noen av tingene jeg har kost meg med i det siste:

Pokémon Unite:

Jeg vet ikke med deg som leser, men jeg har aldri klart å forelske meg i en MOBA. Jeg har ikke prøvd veldig mange, men de få forsøkene jeg har hatt har feilet ganske raskt. Det er noe med hele design-filosofien som ikke appellerer til meg, og generelt har rollegaleriene heller ikke vært så appellerende. Likevel har jeg lenge hatt et ønske om å finne meg et spill i sjangeren som er "mitt", rett og slett fordi det ser veldig chill ut å spille en MOBA. For meg var det da en gledelig nyhet da spillet "Pokémon Unite" ble annonsert, en Pokémon-basert MOBA! Siden Unite skulle ta plass i Pokémon-universet betød det at spillet på noen måter ble litt forenklet, som var meget positivt for undertegnede. Nå har jeg prøvd det en del ganger, og selv om jeg ikke er storm-forelsket har jeg ihvertfall kost meg! Pokémon Unite er en forenklet MOBA hvor du kontrollerer en Pokémon gjennom en kamp mot et annet lag. Man samler poeng ved å bekjempe andre Pokémon, både datastyrte "ville" Pokémon og motstanderlaget. Disse poengene må man da klare å kaste inn i et mål for at de skal gjelde. Spillet er relativt enkelt og sette seg inn i og ganske avslappende. Det er også gratis, så dette er noe jeg vil anbefale alle nysgjerrige sjeler å prøve! Det kommer også til mobil senere i år.

What If...?

Marvels nyeste prosjekt på Disney+ er nok også deres særeste til nå: What If?. Serien er en animasjonsserie med mange av skuespillerne kjent fra MCU-filmene, og hver episode tar deg igjennom et alternativt scenario fra MCU. Første episode tok for seg et scenario hvor Agent Carter ble Captain Carter istedenfor av Steve Rogers ble Captain America. Jeg personlig har alltid likt karakteren Agent Carter godt, spilt både her og i filmene av Hayley Atwell, og for meg ble denne episoden ganske artig! Det skal sies at denne serien definitivt ikke er Marvels beste, blant annet fordi både stemmeskuespill og animasjon er varierende i kvalitet, men som en "vente-serie" mellom Loki og Hawkeye er dette noe jeg kan kose meg med! Ikke verdens beste serie, men den er mer enn god nok for meg!

The Legend Of Zelda: Skyward Sword - HD:

Jeg har aldri vært en stor fan av Zelda-serien, men etter at jeg forelsket meg i Breath Of The Wild har jeg hatt veldig lyst til å ta en ny kikk på flere spill i serien. Ny-utgivelsen av Wii-spillet Skyward Sword, som så vidt jeg har hørt har blitt ett av de mer omstridte i serien, gav meg muligheten til dette, men etter en del timer må jeg nok innrømme at jeg FORTSATT ikke kan kalle meg fan av Zelda-SERIEN. Skyward Sword har meget pen grafikk og musikk, og historien er ganske god, men dette er et spill jeg kjenner blir kvelt av at det stammer fra Wii-en. Jeg liker faktisk elementet med at veien du slår sverdet ditt har noe å si, men mange av de andre ideene, som for eksempel å peke sverdet rundt for å lete etter gjenstander eller å fly rundt med et speider-insekt, blir mer slitsom enn spennende i lengden. Dette spillet har mange gode øyeblikk, men for meg blir jeg litt for ofte minnet på at dette spillet ble skapt for en konsoll som ikke likte at spilleren satt i ro...

Det var det jeg har kost meg med i det siste! Hva med deg? Skriv gjerne det du har inntatt i det siste, eller hva du mener om det jeg har skrevet!