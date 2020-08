Redaksjonens lørdagshjørne: Uke 34, 2020

Du ser på Annonser

Heisann, folkens! John-Edvard her, og i dag har jeg lyst til å snakke om noe du kan prøve gratis akkurat NÅ; Square Enix sin Avengers-beta!

Avengers-spillet som snart kommer ut fra utgiver Square Enix og utvikler Crystal Dynamics fanget interessen min ganske raskt. Jeg har vært gamer hele livet, og Marvel-fan siden den første Iron Man-filmen, så et storspill som kombinerer disse to tingene virket meget fristende. Selvsagt er ikke dette det første spillet basert på Marvel-verden, men for meg har mange av de andre forsøkene endt opp med å føles billige eller "feil" på en eller annen måte. Et av de få unntakene er Insomniacs Spider-Man, men likevel hadde jeg ikke hatt noe imot atter et bra Marvel-spill. Nå har jeg fått prøve meg som superhelt, og her er min opplevelse så langt.

Avengers-betaen begynner med å forklare situasjonen spillet tar plass rundt. Vi får ikke noen dyp forklaring av karakterene, men med litt gjenkjennelse fra andre versjoner fra diverse medier, samt et godt skrevet manus, blir både karakterene i seg selv og deres felles dynamikk raskt etablert. Vi blir fort gitt kontrollen i spillet, og hopper hurtig fra helt til helt i en kaotisk vending på noe som egentlig skal være en dag for å feire Avengers. Oppdraget mislykkes, Avengers blir oppløst og spillets historie starter "på ordentlig" fem år senere. Spillet gir deg en god dose mer historie-modus, hvor den gode karakter-skrivingen fortsetter, men mer om det vil jeg ikke spolere for deg i tilfelle du ønsker å prøve betaen eller spillet selv.

Etter prøvesmaken på historien blir du sluppet løs i en oppdragsbasert kart-meny som jeg antar store deler av hovedspillet vil ta plass i. Det er her spillet tar sin "games-as-a-service"-form, hvor du enten alene eller sammen med andre kan spille igjennom en haug med oppdrag. Underveis kan du øke de forskjellige kompetansenivåene, få tak i nye deler og gjøre diverse annet for å forbedre de forskjellige karakterene du har tilgjengelig i spillet. I betaen er det mulig å spille som Iron Man, Hulk, Black Widow og Ms. Marvel.

Square Enix

Premisset så langt er for meg ganske fristende; et superhelt-spill hvor du sammen med andre kan spille gjennom en god dose artige oppdrag, trene opp heltene dine og få servert solide karakter-øyeblikk mellom slagene, bokstavelig talt. Det jeg enda ikke har snakket så mye om er å faktisk spille spillet. Mange andre spill med lignende beskrivelser og fristende konsepter faller fort ira hverandre, med mekanikker som føles billige, karakterer uten dybde og kamp-ferdigheter som er så og si like uansett hvem du spiller som. Da er det meg en sann fornøyelse å fortelle at Avengers, i alle fall ut fra betaen, er et spill som jeg faktisk digger å spille!

Du får som sagt velge mellom flere forskjellige helter i spillet, som alle består av noenlunde det samme "spill-skjelettet", med to angreps-knapper, en unnamanøver og diverse annet. Karakterene har også sine egne bevegelsesferdigheter, men disse kontrolleres ulikt fra karakter til karakter; Iron Man kan fly, Hulk har utvidede hoppe-og-klarte-ferdigheter, og Ms. Marvel og Black Widow har sine egne triks i ermet. I tillegg er angrepene til helte-gjengen veldig varierte, og å bruke samme knappe-komboen på de forskjellige karakterene vil se og føltes ulikt ut, samt gi varierte resultater. Hulken varierer for eksempel mellom harde og veldig harde slag, mens Iron Man enten bruker nærkamp-angrep, eller laser-skudd som "brukes opp", og da må lades før de kan brukes igjen. Dette systemet er bygget på en slik måte at du aldri er helt fortapt med en ny karakter i hånden, men likevel må du tenke deg om for å bruke karakterene på rett og best måte.

Fiendene er også varierte, og du må vurdere posisjonering, valg av angrep og når du skal gå på defensiven for å komme deg gjennom spillet. Jeg prøvde en stund å spille dette litt som enda et hjernedødt lisens-spill, men uten særlig baktanke i det jeg gjorde fikk jeg fort bank fra fiendene. Det skal sies at dette var mest merkbart i historie-modusen, hvor du må hanskes med de fleste fiende på egenhånd. I flerspiller-oppdrag må du fortsatt tenke, men her har du muligheten til å fordele arbeidsoppgaver innad i teamet, og da heller fokusere litt mer på "din oppgave" og ikke måte variere like mye i hva du gjør. Dette er altså ikke noe jeg mener er negativt, tvert imot er det bra at lag-innsatsen trenger forskjellige ting fra forskjellige lag-medlemmer! Det skal også nevnes at dette er en beta, så husk at du kan møte noen tekniske problemer på veien. Jeg møtte ingen store problemer, kun litt smårusk her og der.

Square Enix

Vi må snakke litt om presentasjon før vi gir oss, for dette spillets stil skriker en veldig spesifikk ting; at de ønsker å minne om MCU så mye som mulig uten å FAKTISK være et MCU-basert spill. Dette er noe spillet har fått mye hets for i forkant. Klagene har haglet om at dette ser ut som billig-versjoner av kino-heltene, med grafisk uttrykk, musikk og annet som for noen virker som å jobbe mer med å være MCU-lignende, enn med å ha sin egen identitet. Etter å ha spilt betaen sitter jeg og tenker; "...ja, hvorfor ikke?". Det at spillet etterligner en av de mest populære (og en av de beste av min mening) film-seriene EVER, når de tross alt tar utgangspunkt i samme original, altså tegneseriene, er i mine øyne helt greit. Jeg tenker egentlig at det er en fin ting at man kan bli minnet om MCU mens man spiller gjennom superhelt-eventyret, samtidig som man aldri blir låst til et tidligere-eksisterende univers på noe som helst måte. Hadde dette vært noe annet enn et spill hadde jeg nok klaget, men i et interaktivt medium har jeg ikke særlig store problemer med å ape litt etter andre versjoner av Avengers.

Stemmeskuespillerne er også nevneverdig, fordi det er en kombinasjon av meget bra og litt rart. La meg forklare; flere av hovedkarakterene er spilt av noen av stemmeskuespiller-bransjens fremste spillere, som Troy Baker, Nolan North, Laura Bailey, Travis Willingham osv. Disse skuespillerne har spilt ti-talls kjente karakterer både innenfor og utenfor Marvel-verden, alt fra DCs Joker til Trunks i Dragon Ball. Derfor er det litt rart å høre så kjente stemmer i kroppene til karakterer vi har så mye historie med som Avengers, men til tross for dette skal det sies at selve skuespillerprestasjonene for det meste er fremragende! Den mest humoristiske blandingen for meg så langt er Nolan North, som her spiller Tony Stark som alltid har klar en småmorsom kommentar. Nolan North har tidligere vært Marvels faste stemme for Deadpool, hvor han også hadde en haug med kommentarer på lur, så noen ganger er det ikke lett å ha for seg i øyeblikket om det er Deadpool eller Iron Man som maser hull i hodet på fiendene.

Denne betaen er noe jeg vil anbefale folk å prøve. Den leverer noe jeg personlig liker godt; en storbudsjetts Avengers-opplevelse med spilleren bak rattet, høy produksjonsverdi og ikke minst; godt gameplay som er lett å lære, vanskelig å mestre! Last gjerne ned betaen, den er tross alt gratis en kort stund til! Du får til og med muligheten til å få tak i Avengers-goder til Fortnite, et spill som hverken er utgitt av Square Enix eller utviklet av Crystal Dynamics, men jaja. Prøv betaen, og skriv gjerne i kommentarfeltet hva du synes!

Vi snakkes!