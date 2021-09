Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 38, 2021

HQ

Deathloop

Herregud som jeg har kost meg med Deathloop. Arkane, studioet bak både dette og Dishonored-serien er ikke akkurat nybegynnere på dette med å lage spill om å snikmyrde folk i en liten åpen verden. Akkurat Dishonored traff meg faktisk aldri helt, og jeg tror Deathloop har gitt meg svaret på hvorfor. Det er svært mange likheter, men selve tidsloop-aspektet ved Deathloop gjør oppskriften til Arkane så latterlig mye bedre. Skal man gjøre en gjennomspilling av Dishonored på en viss måte; f.eks. uten å bli oppdaget av noen, så er man jo avhengig av å laste inn en tidligere save om man blir sett. Greit nok det, men Deathloop gjør dette på en så mye bedre måte.

Det er en flust med måter å ta seg frem i de forskjellige områdene, og knerte sine mål, og du kommer til å gjøre det om og om igjen. Noe som kan høres kjipt ut, men det er det virkelig ikke. Man er som Bill Murray i «Groundhog Day», og hver gang man er gjennom en loop lærer man seg noe nytt. Noe repetitivt blir det selvfølgelig, men man lærer virkelig områdene å kjenne og det er en fryd å hoppe inn i en ny loop for å se hvilke andre måter man kan gjøre ting på. Det at man i tillegg kan bli invadert av andre spillere mens man prøver å snikmyrde noen er kronen på verket. Disse møtene med andre spillere er noe av det morsomste jeg har opplevd på lenge. Absolutt alle som liker actionspill overhodet bør prøve Deathloop. Enkelt og greit. Det er hvert fall en sterk «Årets spill»-kandidat fa min side.

Overcooked: All You Can Eat

Jeg måtte jo selvfølgelig sjekke ut Overcooked: All You Can Eat på PS5 siden det ble et av månedens PS Plus-spill. Jeg fikk med en venn og har kastet meg rundt på kjøkkenet for å diske opp de mest fantastiske retter. Om du ikke har hørt om denne spillserien, så kan det enkelt forklares som et spill hvor man samarbeider med 1-3 venner om å få laget riktige retter i en restaurant i tide. Det er mye press og det er viktig å kommunisere godt med sine medspillere for å få ting til å gå rundt. Det blir mye skriking og kjefting, og mat kan til tider fly veggimellom, dette er derimot en del av sjarmen. Klarer man å håndtere kaoset? Det klarte i hvert fall vi. Omsider. Jeg kan varmt anbefale Overcooked: All You Can Eat. Det er en enorm pakke som samler alle brett fra Overcooked, Overcooked 2 og alt nedlastbart innhold. Vi snakker om nesten 20 timer med kokkemoro her. Det er bare å dra på seg forkledet og putte henda inn i grytevottene. God middag!

Kena: Bridge of Spirits

Etter mye om og men kom Kena: Bridge of Spirits endelig ut! Jeg har gledet meg som en unge siden vi så første trailer i juni i fjor. Det ble litt stille rundt spillet de siste ukene før slippdatoen, noe som gjorde meg litt mistenksom. Hadde noe gått galt under utviklingen? Etter å ha spilt Kena i noen timer kan jeg heldigvis skrive under på at dette absolutt ikke skuffer. Dette er et helt nydelig spill som det er helt herlig å boltre seg i. Kampene er også mye mer engasjerende enn jeg hadde forventet, og overaskende utfordrende. Det er spennende å utforske og verdenen henger sammen på en smart måte som låses opp litt etter litt. Jeg er som sagt bare noen timer inn i spillet, men dette lover svært godt. Det blir nok Kena som stjeler mesteparten av helgen for meg, og forhåpentligvis vil den stjele litt av din også. Om du ikke skal spille Kena: Bridge of Spirits lurer jeg på hva du skal spille denne helgen? Har dere lesere noen gode tips til spill eller annen underholdning? Det er bare å slenge igjen kommentar i kommentarfeltet! God helg!