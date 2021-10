Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 40, 2021

HQ

Den siste tiden har Daniel funnet tilbake kjærligheten i et fotballspill, fått sett en del serier han har hengt etter på og slenger på enda en Twitch-streamer han anbefaler.

Det er ingen hemmelighet at jeg er svak for sportsspill. Selv om det har avtatt litt med årene er det fortsatt hovedsjangeren min delt med bilspill. Dessverre har både FIFA- og NHL-serien skuffet de senere årene, men i år har FIFA fått meg interessert igjen.

Som nevnt har FIFA-serien de senere årene vært en gedigen skuffelse for undertegnede. Lite oppdatering på gameplay, og ikke minst et ekstremt overtall i «meta-moves» som alle gjør igjen og igjen for å vinne kamper har gjort spillene mindre og mindre interessant for min del. I år har jeg derimot funnet gleden med spillet igjen. Det har riktignok ikke gått en måned enda, og spillere kan finne måter å utnytte dagens system på også, men foreløpig storkoser jeg meg med å endelig spille fotballspill igjen.

FIFA er underholdende igjen, endelig!

LEGENDS OF TOMORROW

Dette er ikke nødvendigvis en anbefaling, men snarere kun informasjon om hva jeg har sett den senere tiden. Jeg har nemlig vært en stor fan av serien helt siden starten, og selv om den har endret karakter mellom sesonger har den aldri endret så mye som den gjorde før den seneste sesong 6. Mer enn noen gang før er det utenomjordiske hendelser som er i sentrum, og det er ikke blant favorittene hos meg. Serien i seg selv er knallgod, og jeg ser selvsagt fortsatt på den, men jeg har kost meg mer med de tidligere sesongene.

Legendene med kaptein Sara Lance i spissen møter stadig på nye utfordringer

Som jeg nevnte i et tidligere lørdagshjørne bruker jeg mye tid på Twitch. Jeg synes derfor det er på sin plass at jeg setter av en plass per lørdagshjørne på å fremheve en av de jeg følger jevnt på plattformen. Carpmanalf er en britisk herremann som i hovedsak spiller PGA Tour 2K21 og FIFA, og man kan vel trygt si han er akkurat passe engasjert. Et lite heads up er derimot viktig å gi ettersom språket ikke akkurat er barnevennlig. Han kommer fra en liten bygd som heter Cornwall i England, og vokabularet er like fargerikt som naturen i nærområdet. Gleden ved scoring i riktig retning eller en lang putt som sitter som den skal kjennes langt inn i hjerterota, og du blir glad på hans vegne. Samtidig blir det passe underholdende om ting går motsatt vei...

Carpmanalf er til tider ekstremt underholdende.

Det er hva jeg har gjort den siste tiden. Hva har du fylt den tiden med i det siste?