Redaksjonens lørdagshjørne: Uke 5, 2022

HQ

Begynnelsen på et nytt år er for mange en mulighet til å leve et bedre liv. Det er en sjanse for en ny start med blanke ark, og flere begynner faktisk å benytte seg av medlemskortet hos det lokale treningssenteret som har samlet støv de siste elleve månedene. De spiser bedre, oppdager nye interesser og generelt utvikler seg som mennesker. Så har vi meg, som tenkte at dette er det perfekte øyeblikket til å fyre opp gjennomspilling nummer tjueåtte av Mass Effect.

«Hva? Om jeg vil være med på joggetur? Sorry, men jeg prøver å redde galaksen akkurat nå.»

Ingen skal likevel si at jeg ikke prøver nye ting, for denne gangen bestemte jeg meg for å gå all-in som tidenes douchebag i en ren renegade-gjennomspilling. Jeg har selvfølgelig testet å være drittsekk i Mass Effect tidligere, men har aldri klart å kjøre gjennom hele trilogien som en arrogant, kjip og regelrett #%#%#%#, rett og slett fordi jeg er en av de som blir for investert i historien. Jeg kan da ikke slenge med leppa til Tali, den søteste rom-nomaden med det dårligste immunforsvaret på denne siden av melkeveien? Joda, det kan jeg nå. Personal growth, people.

"I should go."

Det faktum at 2022 er her betyr også at siste del av Attack on Titans siste sesong er i full gang, og sweet baby jesus så vanvittig spennende det er. Jeg og Julie er helt hekta, og venter i febrilsk spenning på en ny episode hver søndag. For å få uken til å gå raskere frem til da har vi sjonglert flere ulike spilltitler, deriblant Rayman Legends. Det spillet er bare så latterlig sjarmerende, og er i mine øyne utrolig undervurdert. Det stilrene designet, den karismatiske musikken og den hysterisk morsomme og enkle spillbarheten gjør at dette er en innertier hver gang. Det skader liksom ikke at man kan spille opptil fire stykker sammen, heller.

Ruben og Julie i kjent stil.

Jeg har også introdusert Julie for et av spillmediets absolutte mesterverk, INSIDE. Jeg husker fremdeles klart og tydelig hvor mind-blown jeg var da jeg for første gang hadde fullført den to timer korte historien, og ventet derfor meget spent på å høre Julies tanker rundt perlens sjokkerende slutt. «Ehm, skal han bare ligge der no, da?» var ikke akkurat reaksjonen jeg hadde håpet på, men pytt-pytt.

«Sukk. Ja, Julie. Han skal bare ligge der.»

Personlig har jeg også brukt mye av tiden min på å sanke inn alle prestasjonene i Halo Infinite, for det å se den «100 % complete»-beskjeden er for meg bedre enn laken-akrobatikk. Neida. Joda. Jakten på å låse opp alle achievements var dog ikke helt problemfri, for flere av Halo Infinites flerspiller-prestasjoner krever nemlig at du gjør helt andre ting enn å fokusere på å vinne en match. Da er det flott at spillets community fremdeles er like hyggelige og forståelsesfulle som de har vært siden Halo 2.

«I'm so proud of this community.»

Til tross for at K/D-statistikken måtte lide noen matcher så kom jeg til slutt i mål. Jeg er nå den stolte eier av alle Halo Infinites prestasjoner, så hva skal jeg med et gymmedlemskap? Jeg har da allerede blitt et bedre menneske, og gav meg selv derfor et klapp på skulderen ved å punge skamløst ut og kjøpte de forbannede katteørene som har gått viralt på Twitter.

Jeg har med andre ord vært travelt opptatt den siste tiden med viktige ting, men klarte fremdeles å finne et vindu til å slå av en prat med God of War: Ragnarok-medforfatter Alanah Pearce. Mange av dere kjenner henne sikkert også fra Funhaus og IGN, og en artikkel om dette kommer senere. I mellomtiden er det endelig helg, og i morgen kommer jaggu neste episode av Attack on Titan. Så til neste gang; I'm commander Shepard, and this is my favorite anime on Crunchyroll.