Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 6, 2022

Vi er godt på vei inn i februar nå, og i ferd med å bli utsatt for intet annet enn en prøvelse. Dying Light 2, OlliOlli World og Sifu er allerede ute. Lost Ark er i forhåndsslipp, og innen denne teksten blir publisert har de også nådd slippdatoen sin. Verre skal det også bli! Destiny 2: The Witch Queen, Horizon Forbidden West, King of Fighters XV og Elden Ring står og tripper for å kverke alt vi har av fritid. Derfor kan det være kjekt å bruke denne helga på å senke skuldrene før det virkelig begynner å fyke spill rundt ørene på oss.

Nok om det! Hva har jeg brukt tiden min på? Vel, først og fremst:

Lost Ark

Lost Ark åpnet for de som hadde forhåndsbestilt sist onsdag. Spillet er F2P, og kom ut "på ordentlig" nå på fredag. Vi som hadde gitt etter for hypen fikk tre ekstra dager å prøve det ut på før slusene ble åpnet for alvor. Så! Klokka 18 tirsdag 8. februar satt vi og refreshet Steam i den tro at vi kunne pakke ut det fohåndsnedlasta spillet for å kjøre på. Den gang ei! Omtrent en halv million folk hadde samme idé og Steam-serverne kunne ikke holde tritt. Etter ca. 45 minutter fikk vi dog omsider dekryptert filene og kunne åpne spillet!

Det første vi ble møtt med var kø. Kø på kø. Ikke at dette er uhørt når det kommer til MMO-lanseringer. Snaue 1200 folk var foran oss i køen, som heldigvis gikk over på en halvtime eller noe slikt? Neste utfordring ble så å skaffe seg et navn.

For i sin fantastiske visdom har Lost Ark et noget spesielt navngivingssystem. Det er ikke tillatt med duplikater - som er nokså 2008 men la gå, jeg synes det er litt kjekt å være den eneste på en server med navnet. Problemet er derimot at om du ombestemmer deg og sletter figuren din blir ikke navnet løslatt. Dette er en bevisst handling fra utviklerne med gu' vet hvaslags begrunnelse, men resultatet ble iallefall at omtrent alt vi kunne tenke å prøve oss på med navn var tatt lenge lenge før vi kom inn på serveren. At 4Chan hadde fått ferten av dette og organisert et troll-raid hvor de lagde figurer med populære navn bare for å slette og ugyldiggjøre navnet hjalp ikke akkurat på.

Vi endte likevel opp med barbaren "Bicepsio" og gunslingeren (revolverkasteren?) "Smoulder". Nå var planen min å lage en over-smooth rogue-figur uansett så det passet meg bra. Når spillet først var i gang var det også svært så gøy! "Feelingen" man får når man bruker evner og magi er særdeles tilfredsstillende. Pent er spillet også! Etter en prolog/tutorial som etter min mening varte ca. en halvtime for lenge var vi endelig i gang og kunne spille sammen! Men akk, mellom Steam-problemene, køen, og prologen var det ikke mye igjen av kvelden eller utholdenheten vår. Enn å kunne være tenåring og spille til langt utpå natt igjen! Nuvel. Vi har jo hele tre dager å beske oss med, og selv om det er litt kø kan vi jo bare logge inn etter jobb så er man jo garantert inne etter middagen er ferdig. Ikke sant? Ikke... sant?

Bicepsio til høyre, en ukjent mektig kriger til venstre

Det som møtte oss neste gang vi sku spille var en gedigen kø på 12 000++. Det er, som jeg har forstått i ettertid, ikke så ille. Opp mot 20 000 kunne de mest uheldige møte på. Vi logga inn klokka 15, og var ikke inne før 20:30. Fem og en halv time! Nå har andre MMOer også møtt på tall som både matcher og overgår dette, men for pokker - dette skulle være et tidlig innslipp?

"Hvorfor re-rollet dere bare ikke på en annen server?" hører jeg en retorisk leser spørre. Vel, man får en pakke eksklusive goodies når man forhåndskjøper spillet. En tittel som viser at man er godtro- sikker nok på spillet til å legge ned litt penger, en søt katt, litt utstyr som gjør starten enklere og så videre. Dessverre er det kun mulig å låse opp denne pakken på én karakter på én server. Basta. Finito. Ferdig. I vår dårskap åpnet vi pakken etter et par timer inne i spillet. For - okay det er litt kø - men denne serveren ble stemt frem som "nordisk" og det er jo kjekt å kunne møte på andre skandinavere. Dessuten er det ingen garanti for at navnene er tilgjengelige på en annen server.

Så da er vi låst til den overbefolkede serveren, uten noen umiddelbare planer fra Smilegate om å åpne opp for figuroverføring mellom servere. De har adressert problemet, samt låst muligheten for nye kontoer å lage en figur på serveren men det føles litt blåse-på-såret-aktig.

Jeg er litt irritert. Jeg forstår at det er vanskelig å forutsi hvor populært et spill blir, samt dimensjonere serverne deretter. Men likevel! De solgte 1.5 millioner slike "Founder's"-pakker, så det burde gi en pekepinn om ikke annet. En annen faktor som har spilt inn er at utvikleren ikke er kjent med det europeiske MMO-markedet og trenden vår til å flokke mot likespråklige servere. Dette fordi det er utrolig kjipt å ikke forstå et pøkk av hva som står i felleschatten. Eller om man ender opp som tredje vogn på hjula i en gruppe som kun snakker morsmålet sitt. Hypotetisk sett kunne noen av problemene vært avverget ved å designere servere etter språk slik at man unngår at en får "rykte" på seg om å være spesielt engelsk-vennlig.

Puhhh. Dette var litt av en utblåsning. Dere får unnskylde edderen og gallen som jeg har lagt igjen i dag, men jeg var virkelig innstilt på å få til å spille det som eller ser et skikkelig vakkert og morsomt spill. Se for dere Diablo bare med animé-troper og ekstremt overdrevne animasjoner.

Nå er det på tide å rulle inn for denne gang, men som en "teaser" til neste gang:

DCS: Digital Combat Simulator

Liker du som meg Top Gun og arkade-flyspill? Skulle du ikke heller ønske å falle ned i et kaninhull av økonomiske dimensjoner hvor du begynner fundere på om det faktisk er verd det å importere en styrestikke fra USA med haptiske tilbakemeldinger sånn at du kan kjenne hvordan flyet oppfører seg? Vil du bruke tre uker på å lære deg å fly en 1:1-replika av et jagerfly? Bare for å bli skutt ned av en annen spiller som er så langt unna at du ikke kan se hen?

DA ER DCS FOR DEG!

Nå venter jeg på flystikka mi, men jeg er skikkelig oppspilt og gleder meg til å prøve denne flysimulatoren. Her må man kjøpe hvert fly separat, men hvor Microsoft Flight Simulator bare dreier seg om å fly fem og tilbake har man her muligheten til å oppleve digital "hundekamp" (dogfighting - jeg vet ikke hva annet man skal kalle det?). Her må man ta hensikt til hvordan radar oppfører seg, hvor mye drivstoff man har i tankene, og at flyet ditt har treghet a là Newton.

Da gjenstår det bare å se om jeg ender opp som Reddit-brukeren /u/scorpiux som har en fungerende cockpit stående ved siden av PCen.