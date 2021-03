Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 9, 2021

Du ser på Annonser

La meg bare si det først som sist: Nintendo Switch er en fantastisk liten sak. Denne uken har mye av tiden blitt tilbragt på sofa-savannen (fair enough, akkurat det er ikke noe nytt) med Nintendo Switch i hånd mens kjæresten har sett på true crime, spesifikt dokumentaren «Family Murder: The Family Next Door» på Netflix. Familien til Chris Watts hadde sporløst forsvunnet, og både Netflix og min bedre halvdel var på saken. Mellom mord, lemlestelse og andre tragiske greier klekket jeg endelig en shiny Clauncher, som jeg kjærlig kalte «LobNobs». Ååå, lille LobNobs.

SE på denne lille rakkeren, da!

Det falt ikke helt i god fisk at jeg brølte «JAAAAA!!!» for full pupp da egget med en glitrende reke klekket samtidig som det ble avslørt at Chris Watts faktisk drepte kona og sine egne døtre på TV-skjermen. Samme det. Med LobNobs på laget skulle jeg endelig bli en sann pokèmester.

«Men han drepte familien sin kun for å starte på nytt med kvinnen han hadde en affære med!», sier hun.

«Ja, men om noen få leveler utvikler LobNobs seg til en Clawitzer og blir et beist!», sa jeg. Og det gjorde LobNobs. Han strekte seg mot skyene og ble en nydelig hybrid av reke og hummer i rødt, hvitt og blått.

«Han myrdet familien sin!», skriker hun.

«Heia Norge!», bæljer jeg tilbake.

Ja, vi elsker dette landet.

Det var mandagen. Resten av uken har blitt slukt av min nye besettelse: Platina-trofeer på PlayStation. Jeg spiller på alle konsoller, og til tross for at Xbox er min favoritt så må jeg si meg enig i at platina-systemet på PlayStation er mye mer tilfredsstillende enn å få alle Achievements i et spill på Xbox. Jeg bare må ha flere platinaer enn vennene mine på PlayStation. Jeg mener, halloooo. Jeg har en scampi på steroider som glitrer for #%@", det er klart jeg også skal ha flest platinaer.

Derfor kjøpte jeg Spyro: Reignited Trilogy på Playstation Store, til tross for at jeg allerede hadde ervervet alle Achievements til tittelen på Xbox. Spyro 2: Gateway to Glimmer (eller Spyro 2: Ripto's Rage, for de av dere der ute som bryr dere om slikt, dog jeg vil alltid proklamere at Gateway to Glimmer er en bedre tittel) var et av mine aller første spill på min aller første konsoll, PlayStation 1. Det å reise tilbake til Avalar var både et euforisk og nostalgisk gjensyn, og jeg har brukt uken på å samle diamanter, irritere meg over den pengegriske bjørnen Moneybags, og regelrett stange Gnorcs til evigheten og forbi. Jeg er nå tre platinaer rikere, og mitt sosiale liv er til de grader fattigere. Whatever. Videogames.

Purple is the new black.

Til slutt, som mange av dere vet, så ble Final Fantasy VII Remake nylig tilgjengelig for de som abonnerer på PlayStation Plus. Jeg har derfor heftige planer om å returnere til Midgar i helgen og åpne en boks med juling direkte i Sephiroths ansikt. Nå som jeg er den stolte trener av LobNobs, kan ingenting stoppe meg. Som Phoebe sier i alles favoritt-sitcom, Friends: He's my lobster.

"Well, I guess the look I'm best known for is Blue Steel".

Hva med deg? Har du en historie bak et glitrende lommemonster? Har du et PlayStation 1-spill som i dine øyne er «da best»? Skal du spille det fantastiske FFVII Remake i helgen? Og viktigst av alt, tror du at du kan slå meg i en pokébattle? Skriv det i kommentarene, for pokker. Shiny Clawitzer for life.