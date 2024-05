Redfall får en siste oppdatering med offline-modus og store endringer

HQ

Kort tid etter at Microsoft bekreftet at Arkane Austin og tre andre Xbox-studioer ble lagt ned fikk vi vite at en massiv oppdatering hadde vært planlagt for Redfall. Nedleggelsene fikk oss åpenbart til å tro at vi aldri ville se resultatet av dette arbeidet, men det er heldigvis ikke tilfelle.

Arkane Austin avslører at Redfall siste oppdatering fortsatt kommer. Vi blir ikke fortalt når, men oppdateringen vil inneholde svært etterspurte funksjoner som å kunne spille offline, pause når du spiller alene, store endringer av Neighborhood- og Nest-systemene og mer.

Et hyggelig farvel fra Arkane Austin, så takk, og jeg håper å se navnene deres i rulleteksten for flotte spill i fremtiden.