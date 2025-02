Regissøren av Until Dawn-filmen er interessert i å lage en Dead Space-lignende film

HQ

Om et par måneder kan vi gå på kino og se filmatiseringen av Until Dawn, en film som gir en ny vri på Supermassives skrekk-videospill. Filmen har premiere 25. april, men regissøren har nå nevnt hva slags film han har lyst til å lage neste gang, og i samme slengen har han nevnt en historisk skrekkspillserie.

I en samtale med Collider har David F. Sandberg nevnt at han virkelig ønsker å lage en sci-fi-skrekkfilm, noe som har en Event Horizon eller en Dead Space vibe til det. Nærmere bestemt uttalte Sandberg :

"Sci-fi er den store for meg som jeg alltid har ønsket å gjøre, og jeg har ikke gjort det så langt. Sci-fi-skrekk ville vært fantastisk. Noe i retning av Event Horizon, Dead Space."

Dead Space har ikke blitt filmatisert ennå, men det virker definitivt som et spill som kan fungere godt som en film- eller TV-serieadaptasjon. Med tanke på at EA tydeligvis har utforsket hvordan de kan utvide Dead Space -verdenen etter den nylig utgitte nyinnspillingen av originalen, tror du at en Dead Space -film er en god idé, og ville Sandberg i så fall være en ideell regissør for den?