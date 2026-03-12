Regissøren Street Fighter 6 ble konsultert på filmsettet: "De har fått til noe veldig vanskelig"

HQ

Spillregissør Takayuki Nakayama har blitt konsultert av teamet som lager den kommende Street Fighter-filmen på Hollywood-settet "for å sikre at hvert slag, hvert kostyme og hvert øyeblikk hedret arven", som delt av Capcom. Selskapet hadde nylig bekreftet under sin siste kvartalsvise økonomiske rapport at de planla flere markedsføringsinitiativer for å krysse markedsføring Street Fighter 6 rundt utgivelsen av filmen 16. oktober, men det ser ut til at de allerede starter disse motorene.

Dette er hva Capcom la ut på sosiale medier:

"Ære. Respekt. Arv. Street Fighter Game Director Nakayama-san ble med på settet for å sikre at hvert slag, hvert kostyme og hvert øyeblikk hedret arven"

I hele videoen nedenfor, som inneholder noen nye og BTS-opptak fra filmen, ser vi Nakayama-san bli møtt av Street Fighter-filmens rollebesetning.

Fra rollelisten lover Koji/Ryu at de vil gjøre sitt "beste for å hedre karakterene og å bringe dem til live på den beste måten de noensinne har blitt brakt". Spillregissøren forklarer deretter at "regissøren og alle andre som er involvert i produksjonen, alle elsker Street Fighter og er fans akkurat som oss, noe som gir meg stor trøst (...) Jeg tror de har klart å oppnå noe veldig vanskelig på en veldig smart måte: Dette er Street Fighter slik jeg kjenner det".

Callina Liang/Chun-Li, derimot, sier at "Jeg har spilt det på PS4-en min, PS5-en min". "Nakayama kan Street Fighter bedre enn noen", legger Noah Centineo/Ken til, før vi får se Cody Rhodes/Guile møte den japanske utvikleren i en 1:1 (spill)kamp.

I andre Street Fighter-nyheter vil den sjette oppføringen få det fjerde antrekket for Dee Jay og Elena for å feire at "det er fortsatt sommer under ekvator", med innholdet som slippes neste uke 17. mars, den dagen Alex blir med på listen som den nest siste DLC-fighteren i det nåværende år 3. Sjekk ut det nye utseendet her :