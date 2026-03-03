Capcom vil øke markedsføringen av Street Fighter 6 med utgivelsen av Street Fighter-filmen

HQ

Mens vi vil vite mer om den forestående ankomsten av Alex til Street Fighter 6 takket være denne ukens Capcom Spotlight, vil det etterlate fansen med bare Ingrid igjen før sommeren ... og resten av året?

Vel, ikke helt. Disse fansen ser også frem til Street Fighter-filmen som vises på kinoer over hele verden den 16. oktober (ta en titt på den første teaseren nedenfor og møt skuespillerne her), og det er nå bekreftet at Capcom naturligvis vil dra nytte av oppmerksomhetsboosten for å prøve å få flere til å spille spillet.

Hvordan? Det er ikke klart, selv om man definitivt kan forvente noen dedikerte antrekk og andre kosmetiske nikk til filmen, men foreløpig er dette hva de svarte i deres siste økonomiske spørsmål og svar da de ble spurt om live-action-filmen ville ha en positiv innvirkning på franchisens salg :

"Vi har til hensikt å utvide salgsmulighetene ved å tilpasse markedsføringsinitiativer til filmens utgivelse."

Hvordan forventer du at disse "markedsføringsinitiativene" vil se ut? Og forventer du at det ryktede Street Fighter 6 Year 4 Character Pass (som etter sigende legger til Q, Makoto, Menat og Vega i listen) vil starte rett før det?