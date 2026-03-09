Resident Evil Requiem blir oppdatert, fikser path tracing og dreper noen muterte bugs

HQ

Selv om Resident Evil Requiem ble lansert 27. februar som en svært polert og lekker opplevelse på alle plattformer (vi anmeldte det for eksempel på PS5 og Switch 2), vet man aldri hva som kan skje når man har med biovåpen og muterte virus å gjøre, og det er nettopp derfor Capcom nå har oppdatert spillet på alle plattformer.

På fredag ble hovedversjonene oppdatert til v1.100.000, mens Nintendo Switch 2-utgaven akkurat i dag også fikk sin egen 1.1.1 patch.

Mens PC-oppdateringene justerte de grafiske innstillingene, fjernet både den og konsollene noen feil (inkludert spillblokkerende situasjoner) for å gi en bedre opplevelse totalt sett.

2026.03.09 Oppdatering - Nintendo Switch 2



Problemer som blokkerte spillerens fremgang under bestemte forhold, er løst. Flere rettelser for å forbedre den generelle spillbarheten har også blitt implementert.



2026.03.06 Update - PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam/Epic Games Store



Problemer som blokkerte spillerens fremgang under bestemte forhold, er løst. Flere rettelser for å forbedre den generelle spillbarheten har også blitt implementert.



Steam/Epic Games Store: Problemer knyttet til banesporingsytelse er løst. Visuelle problemer som følge av bruk av oppskaleringsfunksjonen er løst.



Epic Games Store: En feil som førte til at ytelsen falt når du oppnådde prestasjoner, er fikset.



Med dette, er "sling glitch" endelig løst? Noen spillere (inkludert oss på både PS5 og Switch 2) opplevde en veldig åpenbar, men morsom grafisk feil som gjorde at våpenstroppen ble ekstremt "oppreist" fysisk, og deretter fortsatte å endre form eller "positur" når du byttet våpen. Vi har nå sjekket med v1.100 på Sonys konsoll og kan med glede (eller sorg?) rapportere at det ser ut til å være borte, men siden Capcoms oppdateringsnotater er så lite detaljerte, kan vi ikke bekrefte dette med 100 % sikkerhet ennå.

Hvordan har din erfaring med Requiem vært så langt? Og var du vitne til Leons plutselige ereksjon?