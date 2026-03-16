Gamereactor
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem har nå passert 6 millioner solgte eksemplarer

Capcoms nyeste skrekkspill fortsetter å være en enorm suksess.

Det overrasket mange da Capcom avslørte at Resident Evil Requiem hadde solgt hele fem millioner enheter i løpet av den første uken. Men i tiden som har fulgt etter den enorme bragden har spillet bare fortsatt å vise seg å være en hit, ettersom en ny pressemelding bekrefter at det totale livstidssalget nå har oversteget seks millioner enheter.

Denne suksessen har gjort Requiem til det raskest selgende Resident Evil-spillet til dags dato, samtidig som selve serien nå har nådd et storslått (og svært beundringsverdig) totalsalg på 183 millioner enheter, noe som beviser at interessen for overlevelsesskrekk og Capcoms flaggskipserie er like stor som noensinne.

For mer på Resident Evil Requiem, ble det nylig bekreftet at spillet vil få en DLC, som uten tvil vil bidra til å øke og heve salget ytterligere når det til slutt gjør sin ankomst.

Resident Evil Requiem

