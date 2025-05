Retrohits: Superheltspillene som banet vei for Arkham-serien

HQ

Å si at det finnes et før og et etter Batman: Arkham Asylum for superheltspill er absolutt ingen overdrivelse. Rocksteady skrev helt om boken for hva det skulle være, og tilbød et kjøttfullt, fyldig eventyr med eminent gameplay og stor variasjon sammen med en velskrevet historie.

Ikke bare var det et genialt superheltspill som endret konseptet for alltid, det var et forbannet bra spill også, og et latterlig omfattende superheltprodukt som overgikk de fleste filmer i sjangeren på den tiden. Men ... det betyr ikke at alle superheltspill var dårlige før den tid. Joda, det fantes mange gode titler, selv om de som regel var ganske endimensjonale i sin tilnærming og stort sett handlet om å slå folk i ansiktet eller skyte på dem.

Men det kan jo være gøy det også, og med det i bakhodet har jeg nå rotet gjennom spillsamlingen min på jakt etter perlene og plukket ut ti virkelig gode superheltspill som ble laget før lista ble lagt mye høyere av Rocksteady.

Batman: The Video Game (NES - 1989)

Til tross for at det "bare" var et lisensiert spill basert på Tim Burtons elskede film, leverte Sunsoft et stramt, stilig og mørkt actionplattformspill som fortsatt holder mål. Det var veldig dyrt, men heldigvis hadde broren min tilfeldigvis bursdag da det kom ut, så han fikk det i gave. Kontrollen var perfekt, kampene var spennende, og plattformspillet var et glimrende tillegg som fikk spillet til å føles ekte. Legg til et mørkt, pumpende lydspor, og vi hadde en 8-biters opplevelse som var blant det beste som fantes til NES. Jeg hadde forresten også lyst til å ta med Batman for Commodore 64 som det første (og eldste) spillet på denne listen, men det endte opp med å ikke komme med.

Batman Returns (Super Nintendo - 1992)

Dette var på en måte Arkham -spillene to tiår før de ble utgitt. I stedet for å tulle og tøyse gikk Konami for et rent, brutalt beat 'em up i den klassiske Final Fight -ånden, komplett med nydelig grafikk og der det å slenge fiender inn i vegger var like tilfredsstillende som det høres ut. Det fantes også et spill med samme navn til Mega Drive utviklet av Malibu Interactive, men det var en annen tittel (det var ikke så uvanlig å ha separate spill i stedet for marginalt forskjellige versjoner på den tiden). Det var mye krangling om hva som var best på den tiden, men Super Nintendo vant den kampen.

X-Men (Arkade - 1992)

Det ble kanskje utgitt for over 30 år siden, men det var faktisk først i 2010 at vi endelig fikk spille det hjemme, på PlayStation 3 og Xbox 360. Dette ville ha vært en av de største klassikerne i beat 'em up-sjangeren, men som sagt kom det ikke til hjemmekonsoller, og det var uansett ikke mulig å spille med seks personer, noe som er en av hovedattraksjonene. Her kunne opp til seks personer bære hver sin X-Men-figur for å dele ut juling og beseire sjefer i fargerik grafikk. Hver karakter hadde sine egne unike krefter, noe som ga spillet en flott dynamikk og oppmuntret til samarbeid. En tidløs perle som fanget essensen av X-Men bedre enn de fleste andre spill.

Spider-Man og Venom: Maximum Carnage (Mega Drive/Super Nintendo - 1994)

Jeg fulgte med på Spider-Man og hadde hørt om den utrolige Maximum Carnage -serien, og den viste seg å leve opp til hypen. Da spillet kom, kjøpte jeg umiddelbart Super Nintendo -versjonen og koste meg med det kule og eksplosive actioneventyret. Grafikken var ekstremt fargerik og glitret av 90-tallsestetikk, og lydsporet bød på en samling hardrockende låter. Spillet var egentlig ganske enkelt, men det hadde en klar idé, og dette er virkelig en ekte 16-bits klassiker.

Batman & Robins eventyr (Mega Drive/Super Nintendo - 1995)

Dette eventyret leverte en mørk og actionfylt opplevelse med en rekke kreative sjefer og et raskt spill som ytet TV-serien rettferdighet. Hver bane var fylt med eksplosiv action og koselig art deco-design, og Batman brukte gadgets og knyttnever for å bekjempe fiender. Det var et spesielt teknisk imponerende actioneventyr for sin tid, som kombinerte flotte kampsystemer med plattformelementer, og det føles dessverre litt glemt. Jeg tror dette kunne blitt utgitt på nytt og funnet et publikum selv i dag.

The Punisher (Mega Drive - 1995)

The Punisher var et av de mest intense beat 'em up-spillene på denne tiden, og ble utviklet av Capcom på samme premisser som Final Fight. Det bidro sterkt til følelsen av at Sega hadde mer voksne og kulere actionspill enn Nintendo, og Frank Castle var i toppform med massevis av skytevåpen, eksplosjoner og grusom vold. De fargerike og lekre pikslene bidro til følelsen av at dette var noe spesielt, og jeg har sjelden følt meg så kul når jeg har spilt et spill som jeg gjorde i dette tilfellet.

Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes (Dreamcast - 2000)

Jeg var faktisk ikke fan av dette spillet i det hele tatt, og foretrakk forgjengeren der fire personer kunne spille tag-kamper sammen. Det var først da jeg møtte en eldre (i nåtid, han var yngre på den tiden) svensk fightinglegende at spillet åpnet seg med alle sine vanvittige muligheter. Det var det første spillet som fikk meg til å studere videoer på internett (med modem) for å forstå hvordan jeg kunne misbruke Cable og Mega Man maksimalt. Spillet var faktisk helt ute av balanse, men alle visste det og handlet deretter, og resultatet var magisk.

Spider-Man 2 (Gamecube/PS2/Xbox - 2004)

Kanskje er dette grunnlaget for det som senere skulle bli Arkham -serien. Spider-Man 2 satte virkelig standarden for superheltspill med sin åpne verden og revolusjonerende nettsvinging i New York. Spillverdenen føltes også levende og klarte å kombinere frihet med en engasjerende historie, der du fikk oppleve livene til både Peter Parker og Spider-Man. Et banebrytende spill som virkelig fanget essensen av Spider-Man.

Marvel: Ultimate Alliance (PS2/Xbox - 2006)

I dag lager Raven Software for det meste Call of Duty, men de hadde faktisk en periode med superhelter og briljerte virkelig. De leverte blant annet dette. Et actionrollespill der du satte sammen ditt eget superheltlag fra et vanvittig stort utvalg av figurer, som du og opptil tre venner deretter kunne ha det gøy med. Spillet bød på både flott co-op og intens action, komplett med en morsom Marvel -historie laget eksklusivt for dette eventyret. En skikkelig godbit for både ivrige tegneseriefans og hardcore-spillere som faktisk fortsatt burde få en oppfølger.

X-Men Origins: Wolverine (PC/PS3/Xbox 360 - 2009)

Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg så dette. Raven Software hadde gjort det igjen. Ikke bare var det et lisensiert spill, men det var også basert på en film, noe som var ensbetydende med dårlig kvalitet på den tiden. Men X-Men Origins: Wolverine var brutalt, voldelig og ga oss full frihet til å tre inn i skoene til den udødelige mutanten vi alle har drømt om å bli. I tillegg til en fysisk intens opplevelse av å slakte fiender, gjorde Wolverines regenerative evner at kampene føltes både strategiske og kaotiske på samme tid, og selv om filmen med samme navn rett og slett er bra når den er som best, er dette spillet faktisk mye bedre. Det hadde selvfølgelig ikke en sjanse mot Batman: Arkham Asylum, men det kom uansett ut mindre enn et halvt år før, og kan ses på som kulminasjonen av epoken før Rocksteadys trilogi.

Hva er dine favorittspill om superhelter, både klassiske og mer moderne?