Hvis du vurderer å begynne med strømming, innholdsskaping eller bare vil forbedre lyden når du chatter, kan det være vanskelig å finne en mikrofon som ikke går på kompromiss med lyden eller får deg til å vurdere å selge en nyre. Nacon håper å bygge bro over gapet mellom rimelig pris og lydkvalitet med sin nye RIG M2 Streamstar.

Som du sikkert kan gjette ut fra navnet, er denne mikrofonen først og fremst designet for strømming og innholdsskaping, i tillegg til å være en måte å snakke med venner på via stemmechat. Den har integrert Bluetooth, slik at du kan koble deg direkte til Streamstar med et par trådløse hodetelefoner eller ørepropper til mikrofonen, noe som gir deg tilgang til lyd med lav latens uten etterslep. Hvis du er av den gamle skolen eller bare ikke liker å leke med trådløs tilkobling, finnes det også en 3,5 mm-kontakt. For oss fungerte Bluetooth-lyden utmerket, og selv om du kanskje har sett det på andre mikrofoner, er dette første gang det er inkludert i en mikrofon som kobles til via en standard USB-kontakt.

På det lille, rektangulære designet til M2 Streamstar har du den nevnte porten for 3,5 mm-kontakten, i tillegg til en USB Type-C-port. En USB-A til USB-C-kabel er inkludert i esken, men USB-C til USB-C fungerer også, og det var det vi brukte etter å ha funnet en ekstra ledning som lå og slengte. Du har også en enkel volumkontroll for avspilling og selve mikrofonen. Bortsett fra det er det ikke så mye å fikle med, noe som enkelte audiofile kanskje vil synes er litt forvirrende, men det spiller inn i konseptet til Streamstar, som i stor grad handler om å få deg i gang med å lage musikk med så lite problemer som mulig.

Som en som ikke kan skryte av den samme kunnskapen om alt som har med lyd å gjøre som andre medlemmer av Gamereactor-teamet, ble jeg grundig imponert over hvor øyeblikkelig Streamstar er. Det er ingen tilkoblet app, ingen drivere trengs. Du plugger den inn, og så fungerer den bare. Den er heller ikke noe å skryte av når det gjelder lyd, med en samplingsfrekvens på 192 kHz, en 16 mm kondensator og et frekvensområde på 20 Hz til 20 kHz. Den lover studiokvalitet for innhold på nettet, og jeg kan si at lydkvaliteten er på høyde med mikrofoner som er dyrere, med god margin.

Med en veiledende pris på $ 129,99 er M2 Streamstar absolutt ikke den billigste mikrofonen du kan få tak i, men med tanke på ytelse og funksjonalitet er den en solid avtale sammenlignet med lignende mikrofoner. RIG-linjen har imponert meg før med 600 Pro HS-hodetelefonene, og det har den gjort igjen her. Noe som er spesielt fint med M2 Streamstar, er den bærbare designen. Den er like enkel å ta fra hverandre som den er å sette opp, og det er en mindre mikrofon enn du kanskje først forventer, men det gjør det bare lettere å ta den med på farten, hvis du er en innholdsskaper som kanskje må filme andre steder. Selv om du ikke pakker den ned noe sted, er den liten nok til ikke å være i veien på skrivebordet, og den vil ikke se vanskelig eller klumpete ut i oppsettet ditt.

Det er en elegant, unik design som også kommer med et innebygd popfilter, en magnetstripe som du kan bestille din egen versjon av for å markedsføre kanalen eller siden din, og et stativ. Det er imidlertid verdt å merke seg at det anbefales at du ikke bare lar Streamstar stå på stativet på skrivebordet ditt, spesielt hvis du er tilbøyelig til å banke eller støte den, og i testene våre var det tydelig at lyden lett kan bli avbrutt av et slikt avbrudd. Det er litt skuffende at det anbefales at du kjøper noe som ikke følger med produktet for å få den beste lydopplevelsen, men vi antar at det måtte spares et sted for å kunne levere denne mikrofonen.

Ellers er det vanskelig å kritisere M2 Streamstar for det den er. En utmerket mikrofon på inngangsnivå for strømmere og innholdsskapere av alle slag, som gjør det som står på esken og vil fungere så snart du har hoppet over det centimeterhøye hinderet med å sette den sammen. Lydkvaliteten er veldig bra, selv om opptaksvolumet til tider føltes litt lavt, men det var lett å fikse ved å fikle med kontrollene på mikrofonen. Alt i alt, hvis du ønsker å kaste deg ut i innholdsproduksjon og ikke vil ha problemer med å sette opp en mikrofon eller overvåke laggy lyd, er M2 Streamstar et solid alternativ.