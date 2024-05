Robert De Niros fem beste prestasjoner

HQ

En gang den beste i filmverdenen. En gang kjent for sin intensitet, tilstedeværelse, dynamikk og aura som føltes like stram som smertelig sårbar, til tross for all den styrken han også ga uttrykk for. Robert De Niros største prestasjoner som karakterskuespiller er fem filmer som alle filmelskere selvsagt har sett, og som vi alle har blitt forbløffet over. I dag er gamle Bobby en karikatur av seg selv, en tilfeldig typecastet gretten bestefar som føler seg omtrent like relevant som et par 200 år gamle sokker. Men det var en gang... En gang i tiden var han den beste av dem alle. Her er hans fem beste prestasjoner.

5. The Deer Hunter (1978)

Det intime, gripende, mørke, rotete og ubehagelige portrettet av hvordan Vietnamkrigen skadet psyken til mange unge amerikanske menn, sementerte De Niros plass blant de virkelig store karakterskuespillerne, og den dag i dag er prestasjonen hans så rå, intens og troverdig sterk at man bare sitter der, trollbundet av hvor ekte og tungt hvert eneste lille følelsesuttrykk er.

4. Taxi Driver (1976)

Karakterstudier over alle andre karakterstudier, Taxi Driver er det. Filmen som ikke bare satte Martin Scorsese på filmkartet, men som også beviste, nok en gang, at en ung De Niro kanskje var den største skuespilleren på kino. Hans portrett av den stivnede, ustabile Travis Bickle, som hele tiden er på nippet til å eksplodere som en morderisk granat, er intet mindre enn ren og skjær genialitet.

Dette er en annonse:

3. Cape Fear (1991)

Det er mer enn 30 år siden denne filmen kom ut, og til tross for alle disse årene, og til tross for at jeg har sett den sikkert 10 ganger siden den kom ut, skremmer De Niros superpsykopat Max Cady meg like mye hver eneste gang. Det er et ukontrollerbart raseri i hans fremstilling av karakteren som får det til å føles som om han eksisterer, på ordentlig. Veldig, veldig godt skuespill i en veldig god thriller.

Dette er en annonse:

2. Raging Bull (1980)

Bobby vant en Oscar for sin portrettering av Jake Lamotta i Scorseses anerkjente, elskede og ikoniske drama, og det er selvfølgelig verken vanskelig å forstå eller noe annet enn riktig. For så god er han her. De Niro er fantastisk, og i tillegg til den fysiske forvandlingen han gjør når filmen gjør et par store tidshopp, går han inn i karakteren på en måte som får lidenskapen hans til å skinne gjennom hver eneste gang.

1. The Godfather Part II (1974)

Det er en råhet i måten De Niro i sine yngre dager portretterte karakterene sine på. Med en stramhet og intensitet som kunne skjære gjennom kinogardiner, kastet De Niro seg hodestups inn i karakterenes mørke psyke, og hans portrett av en ung, sulten, uredd og kompromissløst tøff Vito Corleone vant en Oscar for sin innsats, og står som hans aller beste filmprestasjon til dags dato.

Hva er din personlige toppliste?