Rockstars påståtte fagforeningsknusing har nå fått den britiske statsministeren til å reagere

Dette er en litt uventet vending. Vi vet alle at Rockstar nylig sparket 31 ansatte fra Rockstar North-kontorene. Hvis du ikke er klar over det, kan du lese mer her og her, men kjernen i saken er at de oppsagte medarbeiderne og Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) hevder at oppsigelsene var et åpenlyst forsøk på fagforeningsknusing.

Saken har nå blitt tatt opp i parlamentet, der det lokale parlamentsmedlemmet i valgkretsen som huser Rockstar North, Chris Murray, har spurt Storbritannias statsminister Sir Keir Starmer om oppsigelsene. "Det er en dypt bekymringsfull sak", sa Starmer (via IGN). "Alle arbeidstakere har rett til å være medlem av en fagforening, og vi er fast bestemt på å styrke arbeidstakernes rettigheter og sørge for at de ikke møter urettferdige konsekvenser for å være medlem av en fagforening. Våre ministre vil se nærmere på den konkrete saken han [Murray] tar opp, og vil holde ham oppdatert."

Rockstar står fast på at oppsigelsene skjedde på grunn av grov tjenesteforsømmelse og ingen annen grunn. Vi får se om ministrene er enige i dette resonnementet hvis de virkelig skal etterforske saken videre. Hold øynene åpne når vi ser etter mer informasjon om dette.