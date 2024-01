Rocksteady stenger Suicide Squad: Kill the Justice League-serverne med en gang

HQ

Denne uken slippes flere store titler, og blant dem er Rocksteadys retur til DC-universet med Suicide Squad: Kill the Justice League. En tittel som vi fikk prøve for flere uker siden i en lukket, kontrollert test, men som verken vi eller andre medier har fått tidlig tilgang til før den tidlige tilgangen startet i dag. Kanskje kunne vi ha forhindret feil som dagens, som tvang studioet til å midlertidig stenge spillets servere en time etter åpningen.

Utviklerne bekrefter på på X / Twitter at serverne er stengt for vedlikehold siden de må fikse en feil som fikk spillerne til å motta en melding om at de hadde fullført historien så snart de startet spillet.

Forhåpentligvis tar det ikke for lang tid å fikse det, eller så finner de en måte å kompensere de spillerne som har betalt ekstra for å spille spillet tidlig og ikke allerede gjør det.

Gleder du deg til Suicide Squad: Kill the Justice League?