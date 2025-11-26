Rykte: Destiny 3 er i tidlig utvikling hos Bungie

HQ

I går fikk vi fortelle deg en haug om Destiny 2s Renegades-utvidelse, som lanseres så snart som neste uke. Denne informasjonen kom i tråd med en ny ViDoc og en lanseringstrailer for DLC (som du kan se nedenfor) for å sette opp et lovende Star Wars-utstyrt neste kapittel i den bredere historien.

Selv om dette definitivt er spennende for Destiny 2 samfunnet, har mange lurt på hva Bungies planer er i fremtiden, ettersom det når det punktet hvor et dedikert tredje spill sannsynligvis ville være gunstig for mange. Tilsynelatende er dette på kortene, men det er fortsatt langt unna.

Den fremtredende Destiny og Bungie leaker, Colony Deaks, har tatt til X for å si at Destiny 3 faktisk er under utvikling, men at utviklingen er i en så "ekstremt tidlig" tilstand at de ikke hadde planer om å dele denne informasjonen på en liten stund til. Naturligvis tvang noen dem, og nå er informasjonen her, med løfter om at mer informasjon om spillet vil bli presentert "i løpet av de kommende månedene mens vi venter på at ting i større skala skal utvikle seg og ta form."

Med tanke på de problemene som Destiny 2 og Bungie som helhet har opplevd (for eksempel med Marathons turbulente produksjon og synkende spillerantall på Destiny 2), må du lure på om Destiny 3 er litt av en siste sjanse for den berømte utvikleren, spesielt siden Sony ikke ser ut til å være alt for fornøyd med deres milliardoppkjøp av selskapet ...