Rykte: Microsofts neste Xbox-konsoll vil bli utgitt 2026

Xbox Series S/X ser ut til å ha nådd toppen og synker raskt i salg, mens Microsoft er vage om sin fremtidige strategi, og til og med Sony sa nylig at "Når vi går inn i andre halvdel av konsollsyklusen, forventer vi at antallet nye PS5-enheter som selges gradvis vil synke".

Etter tre og et halvt år i denne generasjonen er vi nå i andre halvdel av syklusen. Dette får oss til å mistenke at både Microsoft og Sony for tiden jobber febrilsk med sine neste konsoller, men det er mye som tyder på at de har en litt annen tilnærming.

For mens utallige rykter fra gode kilder sier at Sony jobber med en PlayStation 5 Pro som skal lanseres sent i år eller tidlig neste år, snakket Microsoft i februar i stedet om neste generasjon som de lovet "det største tekniske spranget du noen gang vil ha sett i en maskinvaregenerasjon". Men når vil dette starte?

Ifølge Microsofts store lekkasje fra i fjor vurderte både Microsoft og Sony å lansere nye konsoller i 2028. Men informasjonen var ikke helt oppdatert, og siden den gang har Microsoft kjøpt Activision Blizzard og ikke klart å øke salget av Xbox Series S/X, og en i det minste rimelig anerkjent innsider hevder å ha hørt at neste Xbox vil komme i 2026. Og gitt at det ikke ser ut til å komme en kraftigere Xbox Series X, øker sjansene for at dette faktisk er sant.

Og nå slutter den pålitelige Insider Gaming seg til koret, og siterer en Call of Duty-datagruvearbeider som hevder å ha mottatt troverdige bevis på at neste Xbox vil bli lansert i 2026. Og ikke bare det, det vil tilsynelatende bli utgitt sammen med det årets Call of Duty.

Hvis det stemmer, kan man mistenke at det er brukt ekstra ressurser på akkurat det spillet for å gjøre det til en enestående installasjon i serien, og å slippe kraftig maskinvare samtidig for å tilby den absolutt beste versjonen av tittelen er selvfølgelig en enorm avtale (det er mange Call of Duty-fans), og siden det vil være inkludert i Game Pass, trenger folk ikke engang å kjøpe spillet for å spille.

Dette er selvfølgelig helt ubekreftet informasjon, så ta det med en sårt tiltrengt dose salt, men det virker ikke som en helt urimelig strategi, eller hva tror du?