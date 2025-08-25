Rykte: Neste Nintendo Direct vil finne sted 12. september

HQ

Mens bakrusen fra Gamescom og den nylige Masahiro Sakurai-ledede Direct Mini om Kirby Air Riders fortsatt henger igjen, har Nintendo fortsatt et stort spill planlagt for dette 2025 som ennå ikke har satt en utgivelsesdato. Vi refererer selvfølgelig til Metroid Prime 4: Beyond, og nå ser det ut til at noen kan ha funnet ut når vi får en utgivelsesdato for Samus Arans nye eventyr.

Alt dette kommer fra innsidekontoen SwitchForce, som har lagt ut en kryptisk melding på X om at den neste Nintendo Direct vil finne sted 12. september. Husk at denne kontoen, selv om den nylig, også fikk datoen for forrige Nintendo Direct riktig, og dens nåværende pålitelighet er høy.

Hvis det stemmer, kan det hende at Nintendo ikke avslører den offisielle kunngjøringen før 24-48 timer på forhånd, så følg med fra den andre uken i september for å se om vi får et nytt digitalt arrangement fra Nintendo og, potensielt, nyheter om Metroid Prime 4: Beyond. Hvis du ikke kan vente med å finne ut mer om spillet, kan du sjekke ut våre første inntrykk etter å ha spilt det på Nintendo Switch 2-lanseringsarrangementet.