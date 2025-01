Rykte: Nintendo Switch 2 kan komme tidligere enn planlagt på grunn av lekkasjer

HQ

Nintendo har offisielt bekreftet at Nintendo Switch 2 skal avdukes før 31. mars 2025. Selskapet har imidlertid ikke avslørt en spesifikk dato, og nå tror noen analytikere at konsollen kan komme enda tidligere. Bransjeekspert Serkan Toto, administrerende direktør i Kantan Games, antydet at Nintendo kanskje vurderer en tidligere kunngjøring på grunn av de konstante lekkasjene om konsollens funksjoner og spesifikasjoner. I et intervju med Eurogamer antydet Toto at Nintendo kan ta grep for å avsløre enheten tidligere enn forventet, ettersom de ikke er fornøyde med de pågående lekkasjene.

Toto understreket at en avduking kan skje så tidlig som i januar, noe som vil gi selskapet en sjanse til å motvirke informasjonen som allerede sirkulerer på nettet. Lekkasjene har for det meste handlet om Switch 2s funksjoner, som den forbedrede oppløsningen (1080p på 8 tommer), forbedret ytelse og kompatibilitet med eksisterende kontrollere som Joy-Cons og Pro-kontrollere. Dessuten forventes den å støtte 240 FPS, en betydelig oppgradering i forhold til den nåværende modellens 60 FPS.

Det ryktes også at Switch 2 vil inkludere en USB-C-port for lading, en ny dockingstasjon med støtte for opptil 4K og en oppgradert batterilevetid. Selv om designet kan ha et levende oransje og blått fargevalg, er detaljene fortsatt knappe. Etter hvert som flere lekkasjer dukker opp, er fansen ivrige etter å se den første offisielle traileren og endelig få bekreftet funksjonene og designet til Nintendos kommende konsoll.

Vil Nintendo holde seg til avdukingsvinduet i mars 2025, eller vil de overraske fansen med en tidligere annonsering?

