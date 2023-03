Rykte: Nytt bevis på en Nintendo Switch OLED Tears of the Kingdom Special Edition

HQ

For noen måneder siden delte vi noen påståtte lekkede bilder av en spesiell Nintendo Switch-modell med The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-motiv. Selv om Nintendo ikke på noe tidspunkt bekreftet at det var ekte ble ingen av dem benektet heller, så saken hadde blitt glemt frem til i går da den offisielle Twitter-kontoen <bekreftet at vi skal få 10 minutter med gameplay fra spillet klokken 16 i dag.

Det ser ut til at ryktet om denne modellen (som muligens er den siste spesialutgaven vi får før en ny konsoll kommer) nå får nytt momentum og at en kunngjøring er nært forestående. En påstått Gamestop-ansatt har lagt ut et bilde på Reddit av en oppføring i produktdatabasen for en ny Switch-modell som skal kunngjøres.

Vi vet ikke om den endelige utformingen av denne konsollen vil være den samme som den vi så i desember, men det som er klart er at Nintendos gigantlansering har alle sjansene til å bli ledsaget av en ny konsoll for å utforske dette fragmenterte Hyrule og leve fortsettelsen av Breath of the Wild. Vi får se om noe offisielt avsløres senere i dag.

Vil du kjøpe en Nintendo Switch OLED-spesialutgave for Tears of the Kingdom?