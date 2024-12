Rykte: Split Fiction blir avduket neste uke og lanseres i mars

HQ

Det har gått nesten to måneder siden Hazelight, skaperne av It Takes Two, Brothers: A Tale of Two Sons og A Way Out, uttalte at studioets neste spill vil være en ny intellektuell eiendom og ga oss hint om hva tittelen er. Noen dager senere rapporterte den pålitelig luringen billbil-kun at spillet vil hete Split Fiction og noen få andre mindre detaljer, men han stopper ikke der.

Den franske fyren hevder nå at Split Fiction er satt til å lanseres 6. mars, så du kan forvente å få bekreftelse på dette når spillets første trailer debuterer på The Game Awards natt til neste fredag.