Rykte: Square Enix jobber med en nyinnspilling av Chrono Trigger

I fjor gikk det en rekke rykter om at Chrono Trigger var klar for et comeback, og Square Enix-veteranen Yuji Horii ga selv næring til noen av dem, blant annet ved å antyde det personlig til oss her på Gamereactor. Så sent som i desember i fjor valgte han å ikke svare på spørsmål om en potensiell nyinnspilling, til tross for at han enkelt kunne dementere det hvis det ikke var sant.

Nå sier en veldig pålitelig innsider at Chrono Trigger faktisk gjør comeback. Denne innsideren er John Harker, som har levert troverdige rykter i ti år, og som skriver følgende på Resetera angående en undersøkelse som for tiden gjennomføres av Square Enix :

"Chrono-tingene er allerede i utvikling. La oss be om noe annet, som å åpne opp triangle strategy 2 eller en ekte oppfølger til final fantasy tactics!"

Da andre brukere reagerte på kommentaren hans, sto han på sitt og så ut til å mene det. Dette er selvfølgelig ikke å anse som en offisiell bekreftelse, men rykter fra innsidere har ikke mye bedre kilder enn dette.

Hva Chrono Trigger nyinnspilling vil innebære gjenstår å se. Vi vet at mange håper på HD-2D, men Square Enix ga nylig ut Dragon Quest VII Reimagined, som i likhet med Chrono Trigger, er basert på et turbasert rollespill designet av Dragon Ball-skaperen Akira Toriyama. Man kan mistenke at Square Enix ønsker å gjenbruke denne formelen igjen, og Chrono Trigger ville utvilsomt passe godt inn. Men det kan like gjerne være noe helt nytt og mer AAA-aktig.

Hvis Chrono Trigger får en nyinnspilling, hvilken grafikkstil håper du det vil bli laget med?