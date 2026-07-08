Rykte: « The Elder Scrolls VI » er fortsatt minst to år unna

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I løpet av det siste året har Bethesda blitt stadig mer åpen om utviklingen av The Elder Scrolls VI. Selv om ingen detaljer er blitt delt, legger de ikke skjul på at arbeidet går fremover, og de har til og med snakket litt om den nye spillmotoren som brukes.

Så når kommer det ut? Vi vet ikke, men selv om det ble annonsert allerede i 2018, virker det fortsatt langt unna. Det er i hvert fall det Bloomberg-journalisten Jason Schreier (via Idle Sloth) hevder; i en spørsmålsrunde sier han at det er minst to år til. Derfor bør vi ikke forvente at det blir utgitt før tidligst mot slutten av 2028.

Schreier regnes generelt som en svært pålitelig kilde, men dette er likevel ingen offisiell bekreftelse, så ta det med en klype salt foreløpig. For øvrig rapporterte vi nylig at Xbox-sjef Asha Sharma ønsker å gjøre flere av Microsofts enkeltspillerspill til Xbox-eksklusive titler. Hvis det skjer, kan vi muligens forvente at dette også vil gjelde for « The Elder Scrolls VI ».