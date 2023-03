Rykter: Armored Core VI kommer i september eller oktober

HQ

Nå som vi er godt inne i 2023 har vi fått en mer generell ide om de mange titlene som kommer i år, og en av de vi er mest nysgjerrige på (både på grunn av studioet bak det og tanken på hvordan en slags reboot av serien) er Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Det FromSoftware-utviklede spillet ble annonsert under desembers The Game Awards-galla, men vi har ikke hørt veldig mye siden den gang. Derfor er det bare å rette seg mot såkalte "leakere" eller "insidere" i stedet, og nå har. eXtas1s (den samme lekkeren som lekket Kojima Productions 'Overdose-prosjekt i fjor) har nå rapportert at Armored Core 6 vil bli utgitt mellom september og oktober, og at vi ikke bør forvente Elden Rings nylig annonserte "Shadow of the Eldtree"-utvidelse før den tid.

"Kilder har nå avslørt at utviklerne har planlagt et utgivelsesvindu som faller mellom september og oktober for Armored Core 6. Med mindre det utsettes ytterligere internt er det flere sjanser for tittelen å lansere i slutten av september i stedet for å bli presset til en gang i oktober.

I tillegg ble det avslørt for meg at FromSoftware ønsker å få Armored Core 6 ut før de slipper Shadow of the Erdtree-utvidelsen for Elden Ring."

Selv om vi som alltid må vente på FromSoftware for å bekrefte denne lekkasjen kan vi betrakte dette vinduet som relativt troverdig med tanke på kilden og at de månedene er ganske populære for slike storspill.