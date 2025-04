Rykter: Ikke forvent å se Fallout 3 remaster når som helst snart

HQ

I går ble det endelig (u)offisielt bekreftet at en remaster eller nyinnspilling av The Elder Scrolls IV: Oblivion er på vei, noe som forhåpentligvis også betyr at ryktet som sa at det ville bli utgitt neste uke, også viser seg å være sant.

Uansett var det i Microsofts gigantiske lekkasje før oppkjøpet av Activision Blizzard at vi først hørte om prosjektet. På den tiden ble det avslørt at Fallout 3 også ville få remaster / remake-behandlingen, men vi har ikke hørt noe mer om det. Så, er det fortsatt på trappene?

Den vanligvis troverdige innsideren NateTheHate har nå kommentert saken etter å ha blitt spurt på sosiale medier om når det vil bli avslørt. Han svarte "Det vil ta en stund før vi får se det."

Og med det gjenstår det bare å spekulere i hvor lenge "en stund" er. Sesong 2 av Fallout -serien forventes å ha premiere i første halvdel av 2026, og man kan tenke seg at Bethesda og Microsoft gjerne vil ha spillet ute i forbindelse med dette for synergieffekter. Selv om vi tror det kan ta lengre tid, kan det kanskje i det minste annonseres i forbindelse med at TV-serien kommer tilbake?