Saber Interactive: Vi ønsket å gjøre Space Marine II til en klassisk Xbox 360-opplevelse

I forkant av lanseringen av Warhammer 40,000: Space Marine II ble det enstemmig hyllet av media, og etter premieren strømmet spillkjøperne til for å kjøpe det.

Å lage et komplett actionspill med klassisk spill uten noe oppstyr ble forsøkt, og nå sier spilldirektør Dmitriy Grigorenko i et intervju med GamesRadar at målet var nettopp å gjenskape følelsen av Xbox 360-tiden :

"Jeg visste ikke at det var så åpenbart, men det var intensjonen. Vi ønsket å lage en perfekt oppfølger [til Space Marine] - det var i den opprinnelige pitchen. Den "perfekte oppfølgeren" innebærer at det er nøyaktig det samme spillet - et 360-spill med en historiekampanje, litt PvP og en hordemodus som følger med. Vi ønsket å lage en klassisk opplevelse."

Kreativ direktør Oliver Hollis-Leick deler dette synet, og forteller om minner fra den tiden og bruker dem på sitt eget spill :

"Jeg var nylig hjemme hos en gammel venn, og vi pleide å spille alle disse Gears of War-spillene. Jeg gikk rundt på en fredagskveld, og vi spilte til vi var ferdige med kampanjen - du kunne fullføre kampanjen på én kveld. Vi drakk, spiste og spilte. Jeg dro hjem til ham forrige helg, og vi spilte Space Marine 2 fra start til slutt. Det var bare en fantastisk flashback-opplevelse!"

Warhammer 40,000: Space Marine II er allerede årets nest mest solgte spill i Europa, og det vil sannsynligvis fortsette å øke salgstallene betydelig de neste tre månedene før det er på tide å oppsummere 2024. Det er nok mange utgivere som nå innser at det finnes et marked for komplette spillopplevelser og co-op, og at ikke alt trenger å være live service-initiativer.

Nylig sa Saber Interactive -sjef Matthew Karch at han ønsket å lage et spill som var "old school" og sa også at han synes dagens spill for ofte prøver å tvinge budskap på spillerne, når det bare skal handle om å ha det gøy, noe han hevder Space Marine II og Black Myth: Wukong er gode eksempler på :

"Jeg håper at spill som Space Marine 2 og Wukong er starten på en tilbakevending til en tid da spill rett og slett handlet om moro og fordypning. Jeg var en periode Chief Operating Officer hos Embracer, og der så jeg spill som fikk meg til å gråte på grunn av deres overdrevne forsøk på å formidle budskap eller påtvinge spillere moral. Vi vil bare drepe noen glory kills og få pulsen litt opp. For meg er det det spill bør handle om."

Savner du actionspillene fra Xbox 360-tiden?