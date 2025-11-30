Sadie Sink gir nok et mistenkelig nonchalant svar på Marvel-castingen

HQ

Situasjonen rundt Sadie Sink som blir med i Marvel Cinematic Universe har vært fascinerende, ettersom Stranger Things -stjernen har blitt bekreftet for både Spider-Man: Brand New Day (og sett på settet) og Avengers: Secret Wars også. Men merkelig nok vet vi ikke hvem Sink har fått rollen som.

De ledende kandidatene ser ut til å være enten X-Men's Jean Grey eller Spider-Man alliert (og Spider-Woman) Gwen Stacy, hvor sistnevnte virker mer sannsynlig for Brand New Day rollebesetningen, men førstnevnte føles mer sannsynlig med tanke på Sinks naturlige hårfarge.

Skuespilleren, som har blitt kjent for å svare nonchalant på spørsmål om sin Marvel fremtid, har vært inne på rollebesetningen og hvordan folk sannsynligvis ikke bør legge for mye i hårfargen for det første.

I et intervju med Entertainment Weekly uttalte Sink "Mange glemmer at hårfargen kan endre seg, men ja, jeg forstår alle teoriene. Folk må bare vente og se. Jeg gleder meg til at alt dette kanskje kan legges død."

Så Gwen da, ikke sant? Det er vanskelig å si, for Marvel stjerner sier rutinemessig én ting og gjør så det motsatte, for eksempel nylig da Hugh Jackman vendte tilbake som Wolverine, og de mange andre cameoene i den filmen alene.

Hvem vil du gjerne se Sink spille i MCU?