Sakamoto Days - Episode 1 og 2

Selv om jeg ennå ikke har begynt å kaste meg over massive, omfattende anime-serier som One Piece eller Bleach, begynner jeg å engasjere meg i sjangeren og er glad for å få med meg potensielt nye, håpefulle franchiser som jeg kan oppleve sesong for sesong - Demon Slayer, Dan Da Dan, Delicious in Dungeon er alle eksempler på slike serier jeg har sett og likt etter hvert som de har kommet ut.

Det siste tilskuddet er Sakamoto Days, en ny anime fra TMS Entertainment basert på en nyere og ganske populær mangaserie, som åpenbart har fanget oppmerksomheten til Netflix, som tidligere har vært vertskap for Dan Da Dan, Delicious in Dungeon, og mange flere.

Men selv om jeg bare har sett to episoder av en sesong som sannsynligvis kommer til å bestå av mange, er jeg litt lunken fra start, ikke fordi serien mangler hjerte, et relativt "quirky" premiss eller et innovativt utgangspunkt, men snarere fordi animasjonskvaliteten rett og slett ikke er god nok for en serie som setter sin ære i fartsfylt action.

Sakamoto Days følger den en gang så legendariske snikmorderen Taro Sakamoto, som etter å ha funnet kjærligheten på toppen ved et uhell, trekker seg helt tilbake fra yrket og sverger på aldri å drepe igjen. Men i ekte John Wick-stil tillater selvfølgelig ikke den kriminelle underverdenen at noen gir opp, så de sender Shin etter Sakamoto, som oppdager at det å drive en liten dagligvarebutikk har gjort ham litt bredere rundt hoftene uten at han har mistet noe av sin legendariske fart og styrke som verdens beste leiemorder.

Sakamoto selv sier egentlig ingenting, han er noe av en stum figur, og blir derfor først og fremst brukt som et stykke koreografi i seriens kampscener, og som en komisk marionett i pausene innimellom. Han får riktignok noen punchlines av at Shin kan lese tankene hans, men foreløpig er denne begrensningen en litt irriterende bremsekloss for tempoet.

Det er tydelig fra starten av at Sakamoto Days handler om langvarige, brutale og koreograferte kampsekvenser, der Sakamoto selv må demonstrere sin overlegenhet etter hvert som fortiden tvinger ham til å vende tilbake til handling. Det er ikke det at det er helt amatørmessig, og det er lagt ned mye arbeid i å demonstrere hurtighet og styrke, men både i den nevnte koreografien og kvaliteten på animasjonen som utfører den, er Sakamoto Days virkelig ikke Demon Slayer, eller Jujutsu Kaisen. Og det burde den egentlig være, siden så mye fokus er lagt utelukkende på gleden av å se Sakamoto dele ut juling.

Særlig animasjonskvaliteten føles kjedelig, og når karakterene for eksempel kaster slag, noe som særlig skjer i den første delen, mangler det dynamikk, bevegelse og innlevelse.

Det er ikke det at Sakamoto Days ikke kan anbefales. Premisset er tåpelig, men forhåpentligvis blir det rom for at Sakamoto selv kan utvikle seg fra en slags gung-ho Totoro til noe litt mer nyskapende, og forhåpentligvis vil duellene i fremtidige episoder vise at TMS vet hvordan man setter sammen gode kamper. Inntil da er jeg imidlertid skuffet.