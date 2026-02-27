Samsung Galaxy S26 og Buds 4 kunngjort under Unpacked 2026

HQ

Hvis du skal til San Francisco ... kan du besøke Samsung Galaxy Unpacked. Arrangementet er avsluttet, og det kan egentlig oppsummeres med to bokstaver: AI. Disse to bokstavene er en enorm skillelinje blant folk. Faktum er at Samsung ikke lenger lager mobiltelefoner; de lager AI-telefoner.

Det har vært mange lekkasjer, men nå har vi offisielt sett den nye Galaxy S26-serien.

"Vi mener at AI skal være noe folk kan stole på i hverdagen, designet for å fungere konsekvent for alle uten å kreve noen teknisk ekspertise. Med Galaxy S26-serien har vi fokusert på å gjøre AI så smidig og naturlig som mulig, med teknologi som fungerer diskret i bakgrunnen, slik at folk kan fokusere energien sin på det som virkelig betyr noe.", sa TM Roh, Chief Executive Officer, President og Head of Device eXperience (DX) Division of Samsung Electronics, til oss som var samlet i den vakre Palace of Fine Arts-bygningen i San Francisco. Det føltes litt paradoksalt å befinne seg på et sted som er designet for å se ut som en romersk ruin, og samtidig lytte til hva fremtiden bringer.

Det store problemet var at det meste av det som ble vist ikke kom som en overraskelse, ettersom altfor mye allerede hadde lekket ut på nettet for lenge siden. Personlig synes jeg dette er skuffende, ettersom disse wow-øyeblikkene alltid føles spesielle. Samsung Galaxy S26 byr på noen utmerkede funksjoner, og en av dem er noe vi aldri har sett før i en mobiltelefon, og som jeg tror kommer til å bli standard i fremtiden. Det jeg snakker om her, er noe som kalles Privacy Display. Du har kanskje opplevd dette før, for eksempel i en bank, der skjermen ikke kan sees fra sidene, og bare den som sitter rett foran datamaskinen kan se hva som står på skjermen. Dette innebærer vanligvis en skjermbeskytter av typen klistremerke, mens den på Samsung Galaxy S26 Ultra er innebygd i skjermen. Det vil være mulig å skjule hele skjermen til enhver tid, skjule varsler, beskytte deg når du skriver inn passord, og skjule skjermen når du åpner apper som du har valgt å aktivere funksjonen for. Hvis du skulle spørre meg om hvilken enkeltfunksjon som gjør at S26 Ultra skiller seg ut fra mengden, ville det være denne. En virkelig nyttig funksjon i det virkelige liv.

Galaxy S26 og Buds4 var det som ble vist frem denne gangen.

Kort fortalt fungerer det ved å blokkere mengden lys som sendes ut av visse piksler, og i hvilken retning, ved hjelp av fysiske ringer. Som en ramme, i bunn og grunn. Piksler er vanligvis designet for å sende ut lys i en så vid vinkel som mulig for bedre synlighet. Privacy Display bruker en teknologi som Samsung kaller Black Matrix, som gjør at lyset går rett frem, som om du hadde satt en toalettrull foran en lommelykt. Ifølge en tidligere pressemelding er dette noe selskapet har jobbet med i fem år, og etter å ha holdt telefonen i mine egne hender, kan jeg bare si at de har lykkes.

Så var det spørsmålet om AI. Det har vært veldig vanskelig å unngå disse to bokstavene i løpet av dagene våre i San Francisco. På et forhåndsvisningsarrangement på City View i Metreon kunne jeg ikke engang gå for å ta en kaffe uten å se Galaxy AI på toppen av muffins. Mens vi ventet på at det store Unpacked-arrangementet skulle starte, var det ikke Galaxy S26 som rullet over skjermen, det var Galaxy AI. Og ideen er at Galaxy AI vil redusere trinnene mellom intensjon og handling.

Storebror og lillebror.

Dette kan være alt fra Now Nudge-funksjonen, som automatisk finner relevant informasjon for deg. Hvis en venn ber deg om et bilde fra en bestemt tur, trenger du ikke å gå inn i albumet og bla gjennom hundrevis av bilder hvis du ikke vil. Nå vil Nudge i stedet foreslå relevante bilder fra albumet basert på hva vennen din spurte etter. Eller hvis du mottar en melding fra noen som ønsker å møtes til lunsj, vil Galaxy S26 automatisk sjekke kalenderen din for å se om du er ledig den dagen og på det tidspunktet. Det finnes også en forbedret Circle to Search with Google-funksjon, der du kan sette en sirkel rundt noe på bildet ditt, og identifiseringen fungerer nå på flere objekter samtidig.

For alle som er bekymret for at AI vil ta over livene våre, kan jeg bare si at mobiltelefonene våre allerede har blitt overtatt, i Galaxy S26 av Bixby, Gemini og Perplexity. Jeg vil gå gjennom hvor godt alle disse funksjonene faktisk fungerer i det virkelige liv, og ikke bare på papiret, i min anmeldelse av Samsung Galaxy S26 Ultra når jeg har hatt litt mer tid til å bruke den.

Som du sikkert allerede har lagt merke til, har jeg ikke skrevet noe om de to andre variantene av Galaxy S26. Jeg er imidlertid ikke alene om dette. Telefonene som folk flest vil kjøpe, S26 og S26 Plus, ble heller ikke nevnt mye av Samsung selv, med fokuset mer på Ultra-modellen. Min opplevelse av S26 og S26 Plus strekker seg derfor ikke mye lenger enn det jeg kunne kjenne og klemme på kvelden før Galaxy Unpacked. Basismodellen Galaxy S26 har en større skjerm (6,3 tommer FHD+) enn Galaxy S25 og er derfor også større og bredere, 149,6 x 71,7 x 7,2 mm sammenlignet med 146,9 x 70,5 x 7,2 mm. Når det gjelder S26 Plus, er den nesten identisk med S25 Plus når det gjelder størrelse og mange andre funksjoner. Den har samme kamerasystem, samme RAM- og lagringsstørrelse og samme batterikapasitet på 4900 mAh, selv om trådløs lading er raskere med 20 W i stedet for 15 W. Spørsmålet er om ikke disse to modellene er litt for like hverandre. Både S26 og S26 Plus har Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-prosessoren, Exynos 2600.

Galaxy Buds4 og Buds4 Pro.

Hva med prisen? Galaxy S26 Ultra starter på en anbefalt pris på 1 279 kroner, Galaxy S26+ på 1 099 kroner og Galaxy S26 på 879 kroner. De kan bestilles nå før lanseringen 11. mars. Som sagt, jeg vil gjennomgå S26 Ultra og gi deg mine tanker om telefonen i en ikke altfor fjern fremtid.

Det samme vil jeg imidlertid ikke kunne gjøre for det andre av de to produktene som Samsung har annonsert, nemlig Galaxy Buds4-øretelefonene, som også kommer i en Pro-modell. Forskjellen er at Galaxy Buds4 Pro er in-ear-øretelefoner, mens Galaxy Buds4 har en åpen design. For en som meg, som synes det er vanskelig å finne in-ear-hodetelefoner som sitter godt og ikke prøver å falle ut annethvert minutt, var det fint å høre at de hadde tatt hensyn til at folk faktisk har forskjellige øreformer. Én størrelse passer ikke alle. De har tydeligvis brukt hundrevis av millioner av globale øremålinger og over 10 000 simuleringer. Jeg må si at de faktisk passet som hånd i hanske og satt som støpt i ørene mine i løpet av den korte tiden jeg hadde med Pro-modellen. Og under overflaten skjuler det seg et høyttalerområde som er nesten 20 prosent større enn forrige generasjon, ettersom de har maksimert vibrasjonsflaten og minimert høyttalerkanten. Denne skal visstnok støtte 24-bit/96 kHz-lyd. Det er vanskelig for meg å si noe mer om kvaliteten etter bare å ha hatt dem i ørene i noen få minutter, men de spiller musikk, og den aktive støyreduksjonen (ANC), som også skal være forbedret, fungerer.

"Vår designfilosofi med Galaxy Buds4-serien er å tilby komfort uten å gå på kompromiss med lydytelsen, siden det er det brukerne setter mest pris på. Vi har kombinert vår kraftigste HiFi-lyd med vår sikreste og mest ergonomiske passform for å forsterke hverandre og levere den beste lytteopplevelsen vi noensinne har skapt", sier Ikhyun Cho, Corporate VP of Mobile Enhancement R&D Team, Mobile eXperience (MX) Business hos Samsung Electronics.

Alt handler om kunstig intelligens.

Som du kanskje har lagt merke til, er det for øyeblikket ingen over-ear-hodetelefoner tilgjengelig, og dette var noe Han-gil Moon, VP for teknologi hos Samsung Electronics, ble spurt om under et intervju. Det ser ikke ut til at noen slike er på trappene i nær fremtid, men svaret var at selskapet alltid ser på muligheter for å møte kundenes krav.

Så når jeg nå begynner reisen hjem fra San Francisco, vekk fra Golden Gate-broene, brølende sjøløver og svært bratte bakker, med en Samsung Galaxy S26 Ultra i lommen, ser jeg frem til å prøve ut alt det de snakket om. Superrask lading 3.0, som lader opptil 75 prosent på 30 minutter. Forbedret Nightography Video. AI ISP, som nå også inkluderer selfie-kameraet, selv om jeg svært sjelden tar selfies. Photo Assist-pakken, der jeg kan redigere et bilde ved å skrive inn en ledetekst, for eksempel ved å fjerne all tåken rundt Golden Gate Bridge og i stedet legge til noen veldig glade basketballspillere fra Golden State Warriors som dunker store baller i vannet nedenfor. AI-baserte verktøy som Document Scanner, som kan forvandle selv krøllete papirer til pene PDF-filer. Og sist, men ikke minst, den nevnte Privacy Display, som faktisk vil påvirke menneskene rundt meg mer enn meg selv. Vil alt fungere som annonsert? Det gjenstår å se, men jeg har i hvert fall allerede begynt å flikke på det.