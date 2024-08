Samsung Galaxy Watch 7

HQ

Mye har skjedd innen teknologi, fra 5 nm til 3 nm og fra to til fem kjerner. Denne klokken kjører mange grafiske interaktive elementer samtidig og sporer dem konstant, alt siden Exynos W940-brikken er mye kraftigere, men også 50% mer effektiv, i det minste i teorien.

Designspråket er det samme som før: veldig industrielt og sammenhengende, uten harde eller synlige kanter. Jeg liker de nye reimene; de sitter godt og presist og klemmer ikke i det hele tatt. Samsung kaller det en flytende glassdesign - jeg kaller det at glasset er hevet ut av urkassen. Det er absolutt fint uansett.

Det Samsung av en eller annen grunn ikke gjør noe stort nummer ut av, er at den interne lagringsplassen er doblet til 32 GB. I tillegg er det også lagt til mer RAM, så vi er nå oppe i 4 GB.

På den biometriske siden er det nå en "Enhanced BioActive"-sensor. Dette betyr at hjertefrekvens, blodtrykk og hjerterytme kan måles ekstremt nøyaktig, noe som igjen betyr konstant overvåking av helsen din, spesielt uregelmessige hjerteslag. Jeg har full forståelse for GDPR-problematikken, men i en optimal verden ville klokken kunne kontakte nødetatene med koordinater og be om ambulanse ved unaturlige og problematiske svingninger eller målinger. Men da må man finne en smartere måte enn å bruke en ekte blodtrykksmåler som referanse, og akkurat nå er det litt av en skuffelse for meg.

Apropos koordinater, GPS-en er nå dual-band, L1+L5, og treningsdelen kan spore tidligere tider, litt som i videospill der du kan konkurrere mot et spøkelse som representerer dine tidligere tider - men bare når du sykler eller løper, noe som gir mening ettersom den sannsynligvis bruker GPS-en til å logge alt.

Operativsystemet er Samsungs nye Wear OS 5, og selvfølgelig er det integrert AI-funksjonalitet med bedre tilpasset trening, søvnanalyse, energiregnskap og detaljert oversikt over aerob/anaerob trening. Den kan til og med varsle deg hvis du lider av søvnapné.

Det er fortsatt ATM5 i forhold til vann. Hvis du liker å vandre eller dykke, finnes det nå også en Galaxy Ultra -klokke med bedre sertifisering og beskyttelse. Det er imidlertid fortsatt en vannlås, og Samsung skal faktisk ha ros for at treningsgrensesnittet deres er ganske fint. Grafikken og brukergrensesnittet generelt er et stort skritt fremover, spesielt med tanke på prisen.

Prisen er kr 299, og for det får du også full NFC-støtte, og det er hyggelig at Samsung ikke har økt prisen fra Galaxy Watch 6, som jeg hadde fryktet.

Galaxy AI er litt morsom; den kan både lage standardsvar som du kan bruke til å svare på meldinger og, i kombinasjon med en Samsung-telefon, lage, ja, møtelinker med mer. Det er mange småting, som styring via bestemte fingerbevegelser, syklussporing og en påminnelsesfunksjon for medisinering. I tillegg har Samsung beholdt sitt enkle, men effektive klikksystem for nye stropper.

Mitt viktigste kritiske punkt er urskivene, spesielt siden jeg først og fremst har testet klokken mens den ennå ikke er lansert. Det finnes mange fancy urskiver, men siden jeg er ganske kresen, fant jeg ikke den rette. Uansett, poenget er: Med mindre du har en Watch 6, vil dette være en massiv oppgradering for de fleste. Enten det er funksjonalitet, trening eller helseovervåking du trenger, er det full NFC-støtte, god plass, og det er forbausende billig, alt i et så vakkert laget produkt.