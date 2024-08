Samsung Odyssey OLED G6

HQ

Vi har endelig nådd et punkt der du faktisk kan få OLED til en rimelig pris. LS27DG602SUXEN, som skjermen så treffende heter, har en veiledende pris på £799, men den er lett å finne for under £600. Det var raskt.

Ellers er det en klassisk 27" i 16:9-format med QHD-oppløsning på 2560x1440p, 99 % DCI-P3 og HDR10+. Lysstyrken er oppgitt til 250 nits, men virker som mye mer på grunn av OLED-teknologien. Den er litt tung med sine 7 kg.

Lysstyrken trenger noen ord, for selv om 250 nits ikke høres mye ut, er det ikke sikkert det er helt nøyaktig når mange skjermprodusenter sier at du får XX nits med akkurat deres skjerm. Samsung Odyssey G6 OLED føles ikke som om den mangler lys, kanskje av denne grunn. HDR-effekten er enorm. Samsung oppgir ingen tall selv, men en god gjetning er at vi snakker om +500 nits når det bare er veldig små områder som trenger maksimal belysning.

Dette er en annonse:

Samsung er ikke helt tapt bak en vogn, så noe av det første du legger merke til er faktisk deres innsats for å bekjempe varmen som en OLED avgir. Dette inkluderer et komplett kjølesystem, termisk moduleringssystem, skjermsparer med redusert lys som forhindrer innbrenning, logodeteksjon, og alt sammen kalles "Samsung OLED Safeguard+". Logoteknologien analyserer i bunn og grunn bare bildet og reduserer lysstyrken i områder med statiske bilder. Enkelt, men sannsynligvis også effektivt. Jeg har av gode grunner ikke testet skjermen på mange år, men dette ser ut til å fungere visuelt.

Til deres kreditt er det imidlertid et relativt ugjennomsiktig fordampningskammersystem i stedet for bare å bruke en stor grafittplate.

Mer relevante ting, som fin metalldesign, 360 Hz oppdateringsfrekvens eller 0,03 ms responstid, er åpenbart mindre viktige, og så er det AMD FreeSync Premium Pro. Den kan også snus opp ned hvis du er den typen person. Hvis du er typen som trenger 360 Hz, er det flott at du kan få det i OLED, men jeg syntes skjermen oppførte seg litt rart med VRR slått på - la grafikkortet ditt håndtere det. Selv trenger jeg ikke 360 Hz, så hvis jeg hadde ubegrenset med penger, ville jeg nok gått for G8-modellen, som har 4K og 240 Hz.

Dette er en annonse:

Designmessig har vi holdt oss til den vanlige industridesignen som Samsung gjør så bra. Dessverre har de valgt å bruke en veldig stor og massiv base for skjermen i stedet for den tradisjonelle trebeinte for å maksimere bordplassen. På den annen side er tilkoblingene plassert på baksiden i stedet for under, noe som gjør dem lettere tilgjengelige og enklere å skjule - takk for det.

Det er DisplayPort 1.4 og HDMI 2.1 og to USB-porter. Det er uttak for hodetelefoner, og nei, du trenger dem ikke. Jeg savner imidlertid et hull eller noe i støttearmen til å føre kablene gjennom fra baksiden.

OLED-spillskjermer er et stort kvalitetshopp, ingen tvil om det. Her er alt mye mer flytende, med mye skarpere kontrast, svartnivåer og mye bedre gråtoner enn på tradisjonelle spillskjermer. Det er en av de gangene du sender et produkt tilbake, og når du går tilbake til din vanlige skjerm, innser du at du har gjort et merkbart fall i kvalitet.

Fargegjengivelsen er også vanskelig å slå - OLED er bare på et helt annet nivå. På samme måte er byggekvaliteten et nivå over det du normalt ser i spillskjermer.

En av de tingene OLED har blitt kritisert for, er gjenskinn, og du har selvfølgelig råd til å få skjermen behandlet med et antirefleksbelegg. Og det fungerer. Det fungerer veldig bra - men enda bedre, det gjør det lettere å se at det ikke er noen blødning i lyset - noe som er ganske imponerende.

Alt i alt er det en enormt imponerende skjerm, og hvis du har for mye penger, kan du kjøpe en G8 som tilbyr 4K-gjengivelse. På den annen side er utformingen av stativet en ulempe. Den tar rett og slett for mye plass på skrivebordet mitt, og prisen kunne vært presset litt mer ned - vi er ikke laget av penger.