Samsung Z Flip6

Samsung er, om ikke annet, ekstremt konsekvente i måten de lager telefoner på. Noen ganger får du bare noen få oppgraderinger, andre ganger flere, men det er nesten like sikkert som at solen står opp i øst og går ned i vest at du får et produkt som er minst like bra som forrige generasjon. Samsung skal faktisk ha ros for å ha opprettholdt kvalitetsnivået og ikke minst deres tilnærming til design og materialer.

Skjermen har blitt mye mer levende når det gjelder lysstyrke, nå på 2600 nits, noe som er spesielt merkbart når du spiller av videoer som er tatt opp med den nye kameramodulen. Kameradelen har blitt kraftig oppgradert: et 50 MP hovedkamera med vidvinkel og et 12 MP ultravidvinkel. Jeg savner imidlertid litt mer optisk zoom; bare 2x zoom virker litt utilstrekkelig for en telefon som tross alt koster 1 049 kroner for den billigste modellen. Det virker rart, selv om den digitale zoomen uten tvil er en av de beste på markedet med relativt lite bildestøy. Den minste versjonen har 256 GB plass, noe som er nødvendig hvis du tar opp 4K-video i større skala.

Det er også mer RAM, 12 GB, men jeg har ennå ikke hatt mulighet til å maksimere telefonens RAM, selv ikke i en testsituasjon. Selve foldingen er betydelig forbedret; det er tydelig at det er gjort arbeid for å få kantene til å passe sammen, slik at når du bretter den, retter rammen seg inn hele veien rundt og lukkes tett med et veldig tilfredsstillende "klapp". Samsung kaller den deres mest kompakte telefon, og etter å ha brukt den i tre uker vil det ærlig talt være vanskelig å gå tilbake.

Skjermen er fortsatt den fantastiske Dynamic AMOLED 2X med en oppløsning på 2640x1080. Du kan fortsatt svakt kjenne bøyen i skjermen der den bøyer seg, men den er ekstremt vanskelig å se, selv når du vet hvor den er. Fargene er nesten for ekte, bildekvaliteten er i toppklasse, og lysstyrken er ekstrem. Jeg har fortsatt vanskelig for å tro at du virkelig trenger 2600 nits i noe annet enn fullt dagslys.

Dekkskjermen er fortsatt et av de store salgsargumentene, og selv om den kan tilpasses, savner jeg det faktum at den kan ta over apper, for eksempel YouTube, slik at den fortsetter å spille selv når telefonen er brettet sammen - men jeg lurer på om det er meningen. Samsung har på en genial måte integrert AI-funksjonen sin med coverskjermen, og jeg synes den er ekstremt godt integrert, ettersom det enkle AI-grensesnittet passer perfekt til den mindre coverskjermen.

Telefonen vi testet, kom i babyblå. Til tross for at den bare veier 187 g, føles den ekstremt solid bygget, og mine reservasjoner om at telefoner med hengslede ledd er spinkle, har blitt gjort til skamme. IP-klassifiseringen har også blitt forbedret til IP68 (mer støv- og vanntett). Rammen er forsterket med aluminium, og prosessoren er oppgradert til Snapdragon Gen 3.

Batteriet har blitt oppgradert til de facto-standarden 4000 mAh. Det jeg savner mest, er imidlertid raskere lading; det tar rett og slett for lang tid med bare 25 watts lading (det er omtrent alt jeg kunne finne av spesifikasjoner), og trådløs lading er fortsatt begrenset til 15 watt. Jeg er fullt klar over at Samsung gjør dette bevisst; de er imot hurtiglading fordi det ødelegger batteriet, og de vil at brukerne skal beholde telefonen i minst fire år, helst mer. Jeg kan rett og slett ikke vente i to timer på en lading. Jeg skjønner poenget, og de Flip -brukerne jeg kjenner, har også hatt telefonene sine veldig lenge, men jeg hadde håpet at de hadde oppgradert ladetilbudet sitt.

Men bruken av Galaxy AI er fortsatt et glimrende trekk. Jeg har begynt å bruke den overraskende mye, særlig dens evne til å oversette tale og spesielt skrift. Den er fortsatt ikke perfekt, men dens evne til å gjenkjenne produkter i et bilde er forbløffende. Samsungs AI-implementering er praktisk, men effektiv. På papiret er ikke kameraet på samme nivå som andre toppmodeller, men AI-funksjonaliteten øker kameraets brukervennlighet betraktelig ved bruk av digital zoom og spesielt i nattmodus. Hvis du er fan av flipptelefoner - og det blir du fort, for det er noe veldig taktilt med dem, spesielt når de kan foldes sammen og er så kompakte - så finnes det ikke mye bedre enn Samsung Z Flip6.