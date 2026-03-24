Saturday Night Live STORBRITANNIA: Mye å forbedre, men det er likevel et kjærkomment tilskudd til late night-tv

Selv om jeg ikke ville vært og ikke har vært fordomsfullt kritisk under noen av reportasjene jeg har gjort om Saturday Night Lives forsøk på å slå seg inn på den britiske komediescenen med SNL UK, har jeg utenfor nyhetsrapporteringen vært veldig, veldig skeptisk til denne satsingen. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at jeg overhodet ikke var sikker på at det ville bli en suksess.

Grunnen til det er rett og slett at det er en ganske stor avgrunn mellom britisk og amerikansk humor, særlig stand-up og sketsjkomedie. Vi briter har ikke den samme forkjærligheten for den mer eksentriske, livlige og litt barnslige skissekomedien som serier som SNL trives med på det amerikanske markedet. På samme måte, og det skyldes nok til en viss grad det overlegenhetskomplekset som er knyttet til britisk kultur, liker vi humor som er mer intellektuell og vittig, til og med tørrere, noe som sannsynligvis er en viktig grunn til at det er en betydelig forskjell mellom den første og den siste sesongen av den amerikanske versjonen av The Office.

Jeg vil ikke si at den ene humorstilen er bedre enn den andre, bare at det er et tydelig skille mellom hva britiske og amerikanske fans liker. Det er med dette i bakhodet at jeg aldri så for meg at SNL UK skulle bli en suksess. Jeg har sett den amerikanske versjonen av SNL mange ganger før, og selv om det er øyeblikk som skiller seg ut, er det mye som ikke passer inn i min humorstil. Og likevel står Sky og SNL-skaperen Lorne Michaels her og prøver å fortelle alle at dette kommer til å fungere, og at vi bør stille inn for en morsom og festlig 75-minutters TV-serie. Ja visst...

Men her er den andre tingen som det britiske TV-publikummet sannsynligvis glemmer; senkvelds-TV er for tiden rent ut sagt elendig. Forutsetningene for at SNL UK skal bli en suksess er de laveste noensinne. Vi snakker ikke om en scene der gamle gullkorn som Only Fools and Horses og Fawlty Towers er i sin beste alder, og heller ikke en periode der moderne hits som The Thick of It, The IT Crowd eller Peep Show krever seernes oppmerksomhet. SNL UK konkurrerer mot slitne og triste såkalte "komedieserier" som Mrs. Brown's Boys, et hvilket som helst talkshow, spill- eller realityprogram som Romesh Ranganathan eller Rob Beckett er programleder for, eller gjentakelser av etablerte ikoner. Hvis det noen gang har vært en tid for SNL å komme til Storbritannia, en tid hvor vi desperat trenger komedie på kveldstid, så er det nå. Og vet du hva, til tross for all min nøling og mine fordommer, er jeg glad for at SNL UK har kommet.

Jeg skal ikke si at det første showet var en braksuksess, for det var det ikke, men det finnes definitivt et potensial her som kan utforskes videre. Skuespillerne som er samlet har kvaliteter som de kan lene seg på, måten det britiske vannskillet er strukturert på (ikke bundet til en tidssone som ligger tre timer bak som i USA) betyr at det kan være enda mer modent og rått, og fokuset på å ha en britisk stil og ikke være en amerikansk oversettelse av SNL-formatet, er alt sammen til fordel. Vi fikk se brutalt ærlige politiske stikk, noen utmerkede parodier og opptredener, og en enestående Weekend Update der Paddy Young og Ania Magliano trivdes og leverte vitser som virkelig får deg til å le høyt. Det er ingen overraskelse at denne mer standup-lignende delen var showets overskrift, ettersom det kanskje er den delen av SNL US som har best kontakt med et ikke-amerikansk publikum.

Tina Fey var også et bemerkelsesverdig valg som første gjestevert. Det hadde selvsagt vært fint å ha en stor britisk stjerne til å klippe det metaforiske båndet, men som Fey sa i sin morsomme og ærlige monolog, "ingen av dere jævler ville ha gjort det". Fey hadde erfaring og klasse og håndterte oppgaven på en glimrende måte, og fortsatte å bevise hvor effektiv hun kan være som komiker, uavhengig av region. Å, og å følge opp denne monologen med en nonce-basert sketsj er en sikker måte å få britiske komediefans med på laget, så all ære til den som tok den avgjørelsen også.

Men igjen, det var ikke bare solskinn og regnbuer, og for hvert gode valg og hver sketsj var det en like dårlig. Nesten annenhver sketsj etterlot en ganske utilfredsstillende smak i munnen, det være seg den feige Keir Starmer, David Attenboroughs siste måltid, den tøyseaktige kjede Hamnet-parodien, slaget mot Paddington-bjørnen, og så videre. Mange av disse hadde gode elementer og morsomme vitser, men de varte for lenge, ble langdryge og fremsto rett og slett som slitne og litt kjedelige. Showet hadde kanskje tjent på å være 15 minutter kortere og ha sketsjer som er strammere og mer effektivt satt sammen.

La oss heller ikke glemme den musikalske fremføringen... Om Fey var et topp valg for en første programleder, var Wet Leg langt fra tilfellet for den musikalske gjesten, som ga en opptreden som manglet punch og en minneverdig karakter som dette første showet virkelig trengte å ha. Det eneste jeg tenkte under opptredenen var "jøss, hun liker jammen å krype mye på gulvet..."

De karakteristiske cameoene traff i det minste fansen, med nye og lovende talenter som Nicola Coughlan og Rege-Jean Page, og matchet disse med globale superstjerner som Michael Cera og britiske ikoner som Graham Norton.

Så det er utvilsomt mye å forbedre, men jeg gleder meg faktisk til mer, for jeg vil heller ha SNL UK enn de fleste andre slitne og triste showene som for tiden fyller "late-night"-vinduet på lørdagskveldene. Gitt, så lenge SNL UK fortsetter å være sin egen greie og om noe lener seg lenger inn i dette. Hvis SNL UK kan være en brøkdel av hva Mitchell og Webb, Armstrong og Miller, Fry og Laurie, for å nevne noen, kan være, så vil det være et kjærkomment innslag i den sene kveldsunderholdningen på britisk jord.