Screen Time - juli 2026

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Sommeren er for alvor i gang. Temperaturene er skyhøye, og mens mange av dere vil nyte solskinnet, er det kanskje noen som ønsker en pause fra varmen og leter etter en ny serie å fordype seg i eller en ny film å se på kino. Hvis det høres ut som deg, bør du ikke gå glipp av det vi har satt søkelyset på i juliutgaven av Screen Time.

Som vanlig har vi basert valgene våre på en britisk utgivelseskalender, så sørg for å sjekke lokale kilder for nøyaktige programoversikter og informasjon.

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Minions & Monsters - 1. juli

Når det gjelder animasjonsfilmer i juli, er det bare én ting som er verdt å holde øye med på kino denne måneden. Illumination, som nettopp har toppet kinoinntektene med The Super Mario Galaxy Movie, er tilbake med det nyeste Minions-eventyret i spin-off-filmen Minions & Monsters. Handlingen utspiller seg i Hollywood på 1920-tallet, og i dette prosjektet får vi se de klønete gule heltene prøve å redde verden etter at de har sluppet løs alle slags sprø og skremmende monstre på den.

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X-Men '97: Sesong 2 [Disney+] - 1. juli

Disney+ har bare et svært begrenset utvalg av nye prosjekter på programmet i juli, men det som sannsynligvis vil vekke din interesse, er starten på den neste sesongen av den animerte suksessen X-Men '97. I denne andre sesongen vil vi få se hvordan X-Men gjenforenes etter å ha blitt spredt utover tid, alt med det underliggende målet om å beseire Apocalypse og hindre at livet slik de kjenner det, blir forvandlet til et grusomt og fryktelig mareritt.

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Enola Holmes 3 [Netflix] - 1. juli

Netflix-fans har ved to tidligere anledninger vist at de liker å følge eventyrene til Millie Bobby Browns unge detektiv, og det er nettopp det som gjør lanseringen av Enola Holmes 3 enda mer spesiell. I dette neste kapittelet i sagaen får Enola i oppdrag å finne og redde broren sin Sherlock, spilt av Henry Cavill - en utfordring som går på bekostning av hennes egen lykke og som får henne til å avlyse bryllupet sitt for å finne sin kjære bror.

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The Invite - 3. juli

A24 har bare én storfilm på trappene for publikum denne måneden (som kanskje allerede er ute, avhengig av hvor du bor), nemlig komediedramaet The Invite. Filmen handler om et par som sliter med problemer, og hvis forhold blir satt på en enda større prøve når naboene kommer på besøk - noe som snart får kvelden til å utvikle seg på måter de ikke hadde forventet. The Invite har også en stjernespekket hovedrollebesetning med blant andre Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz og Edward Norton.

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Silo: Sesong 3 [Apple TV] - 3. juli

Apple TV tar oss snart med tilbake under jorden for den etterlengtede tredje sesongen av sci-fi-dramaserien Silo. Med Rebecca Ferguson i hovedrollen igjen, får vi i denne neste episodeserien se hvordan Julliette Nichols går frem for å returnere til siloen etter rensingen, mens resten av samfunnet tilpasser seg hemmeligheter som kommer for dagen og som kan sette hele deres isolerte og beskyttede tilværelse i fare.

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Moana - 10. juli

Du ba ikke om det, men Disney laget den likevel. Den nyeste av live-action-nyinnspillingene av etablerte animerte Disney-prosjekter bringer det nylige og populære peloponnesiske eventyret om Moana tilbake til det store lerretet i et nytt format. Dwayne Johnson er tilbake som Maui, og historien er den samme, men den elskede og slående animasjonspaletten byttes ut med autentisk live-action, noe som gir en film du sannsynligvis enten vil elske eller hate.

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Evil Dead Burn - 10. juli

Denne juli blir ikke den mest intense eller minneverdige måneden når det gjelder skrekk, men hvis du er på jakt etter noe som virkelig vil skremme livet av deg, er Evil Dead Burn filmen for deg. Handlingen i denne filmen handler om hvordan en enke prøver å overleve de plagsomme Deadites, som har invadert familien hennes og påfører henne følelsesmessig tortur, alt dette etter den tragiske døden til partneren hennes.

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Lucky [Apple TV] - 15. juli

Apple TV har noen spennende triks i ermet denne juli, men den som sannsynligvis står på manges liste, er Lucky. Denne kriminal- og actionserien følger en tidligere kriminell, spilt av Anya Taylor-Joy, som blir tvunget til å konfrontere fortiden sin etter å ha blitt lurt av sin mangeårige partner - en hendelse som setter henne i skuddlinjen for farlige kriminelle og tvinger henne til å kjempe for sin frihet og sitt liv...

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The Hawk [Netflix] - 16. juli

Golf og komedie ser ut til å passe sammen som, ja... en ball i et hull. Etter «Happy Gilmore 2» vender Netflix tilbake til denne scenen med «The Hawk», en komedieserie der vi finner Will Ferrell i hovedrollen som en golfproff på nedtur som bestemmer seg for å vende tilbake til greenen i et forsøk på å gjenvinne sin glans, til tross for at han har vært ute av form i to tiår.

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The Odyssey - 17. juli

Det er to filmer som skiller seg ut som juli månedens (og kanskje til og med hele 2026s) kassegigant, og den første av disse er det etterlengtede neste store prosjektet fra regissør Christopher Nolan. The Odyssey er en nyfortelling av den berømte greske myten om Odyssevs, som var fortapt på havet i ti år mens han forsøkte å vende tilbake til Hellas etter slaget ved Troja. Med en stjernespekket rollebesetning som inkluderer Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal og flere, vil du ikke gå glipp av denne filmen.

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Stuart Fails to Save the Universe [HBO Max] - 23. juli

Vi har sett en spin-off av The Big Bang Theory før med Young Sheldon, men dette er uten tvil det mer ambisiøse og uvanlige alternativet. «Stuart Fails to Save the Universe» setter Kevin Sussmans Stuart Bloom i rampelyset og viser hvordan tegneseriebutikkeieren (og den beryktede nerden) blir kastet ut i rampelyset og får i oppgave å forhindre en katastrofe etter at han forstyrret den etablerte ordenen ved å rote med et eksperiment han ikke forsto.

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Spider-Man: Brand New Day - 31. juli

Etter The Odyssey er den andre store kinohiten i juli den nyeste Spider-Man-filmen med Tom Holland i hovedrollen. Spider-Man: Brand New Day tar opp tråden flere år etter hendelsene i «No Way Home» og viser en ensom og isolert Peter Parker som lever et kjedelig liv - inntil en rekke skurker samtidig setter ham i siktet, noe som fører til en mutasjon i kroppen hans som vekker noe mer... dyrisk.

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Batman: Caped Crusader: Sesong 2 [Prime Video] - 31. juli

Til slutt, for å holde oss til superhelt-temaet, er Prime

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klar til å tilby den andre sesongen av sin animerte Batman-serie, Caped Crusader. Denne unike versjonen av Batman-universet utspiller seg nok en gang på 1930-tallet, og her må den mørke ridderen kjempe mot en rekke skurker med et mer tidstypisk preg, alt mens Gotham Citys skjebne står på spill.

Det er selvsagt mye å glede seg til i juli. Men det er også massevis å se frem til i månedene fremover, så ikke glem å komme tilbake om en måned for å se hva august har i vente for kinogjengere og brukere av strømmetjenester.