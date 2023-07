Se Sonic Superstars' åpningsanimasjon

HQ

Sega nøyde seg med å si at spillet vil lanseres en gang i høst da de annonserte Sonic Superstars forrige måned, og det ser ut til at vi ikke trenger å vente helt til bladene har forsvunnet helt fra trærne. For noen dager siden fikk spillet en aldersgrense i USA, og nå har vi noe annet som tyder på at det blå pinnsvinets neste eventyr nærmer seg.

Utviklerne i Arzest har gitt oss Sonic Superstars' åpningsanimasjonsvideo, og den bringer definitivt tilbake minner fra de gode gamle dager. Derfor er det skuffende å se at videoen avsluttes med å gjenta at spillet lanseres "til høsten" uten å gi oss en spesifikk dato.