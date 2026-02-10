Sea of Remnants: Mye potensial som kan bli overskygget av GaaS-elementer

HQ

I en verden der Sea of Thieves fremdeles fungerer som den fremste måten å oppleve flerspiller swashbuckling-spill, til tross for at Skull and Bones og lignende nylig har forsøkt å utfordre Rare's titan, må du si at en utvikler er dristig å ta et stikk mot kongen, hvis du vil. Men med støtte fra den kinesiske mastodonten NetEase, kommer Joker Studio for tronen ved å servere utfordreren Sea of Remnants, et flerspiller-RPG som ærlig talt drypper av karisma og potensial. Jeg la først merke til dette for flere måneder siden under min første sjanse til å forhåndsvise spillet, og i løpet av de siste dagene har jeg kommet tilbake til prosjektet som en del av den nylige Wanderer Alpha Test for å se hvordan ting har endret seg og utviklet seg.

For det første har ikke potensialet og personligheten jeg nevnte forsvunnet. Det tar bare noen få øyeblikk å føle sjarmen i dette spillet og se at Joker Studio har noe lovende på gang, om enn med det forbeholdet at det er gjenkjennelighet til etablerte alternativer. Men igjen, i spillverdenen i dag, når er det ikke tilfelle?

Etter en kort og stemningsfull åpningssekvens slippes vi løs i den travle byen Orbtopia, et piratparadis som fungerer som knutepunkt og hovedbase for sjørøverne, en by som er fargerik, minneverdig og full av liv. Sea of Remnants har allerede slått sin største utfordrer ved å tilby et knutepunktområde som føles mer livlig enn noe annet i Sea of Thieves, og dette er uten å nevne at Sea of Remnants ikke er en vanlig piratverden ... det er et land med svirrende marionettfolk.

Dette oppsettet gir det et utseende og en stil som ikke tilbys andre steder, og når du tar dette og livligheten og fargene i verdenen, matcher det med stemmestyrte figurer, animerte mellomsekvenser, taktile og mer interaktive menyer, og til og med ganske allsidig spilldybde som spenner over skipskamp i sanntid og turbasert karakterhandling, er det raskt klart at Sea of Remnants har nok teft til å lage et stort plask.

Men her er tingen; i motsetning til Sea of Thieves som et eksempel, er Sea of Remnants overveldet av de typiske fallgruvene i spill-som-en-tjeneste-modellen. Faktisk er det til tider så kvelende at det minner meg om et mobilspill MMORPG, den typen prosjekt der det er for mange individuelle menyer, valutaer, nivådelte loot-alternativer, ressurser, og listen fortsetter. Det er bare så mange slike spill en person kan tåle om gangen, og dette var for meg den største svakheten og problemet som Sea of Remnants kommer til å møte. Kamppass, sesonger, endeløse ressurser og gjenstander å samle, hundrevis av individuelle karakterer å nivåere opp, alt kommer sammen for litt av et logistisk mareritt som kan skyve bort mer tilfeldige fans som er interessert i piratkopieringsløftet og den tiltalende estetikken.

Dette skuffer meg en smule fordi det er mye som Sea of Remnants ser ut til å gjøre riktig. Den turbaserte handlingen, i motsetning til den forrige versjonen jeg testet av spillet, føles nå mye mer balansert og rettferdig, alternativene for karaktervalg gir mer mening, flyten i historien og fortellingen er mer sømløs og flytende. Generelt sett er dette en rekke forbedringer i forhold til hvor Sea of Remnants var for åtte måneder siden. Og likevel, hvis spillet ble lansert som det er i dag, er jeg ikke sikker på hvor mye tid jeg til slutt kunne gi det på grunn av den slitsomme mengden live-tjenestelignende elementer som bare er sååååå utmattende i dag.

Jeg lar det rare lokaliseringsproblemet og den grafiske glippen gli på grunn av at dette er nok en test før lansering, og på samme måte etter å ha sett hvordan Joker rett og slett har forbedret spillet de siste åtte månedene, vil jeg forbli optimistisk om at flere forbedringer er på vei. Men jeg vil ikke unnlate å si at jeg er bekymret for spillets aggressive spill-som-en-tjeneste-karakter, noe som kan føre til at det vakler og ikke klarer å utfordre Sea of Thieves av den enkle grunn at det ikke er like grunnleggende enkelt og morsomt å plukke opp og spille nå og da. Så ja, forsiktig optimisme. Det er der jeg vil forbli med Sea of Remnants for tiden.